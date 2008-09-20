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Ахиллес и черепаха
Akiresu to kame / Achilles and the Tortoise
Ахиллес и черепаха, 2008
2008 / Япония
6.8
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Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
комедия
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О фильме
Фильм рассказывает о жизни живописца по имени Матису, который не отказывается от своей мечты быть художником, несмотря на отсутствие успеха. Канако Хигути исполняет роль его жены, а Юрэй Янаги и Кумико Асо играют эту супружескую пару в молодости.
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6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 59 минут
Год выпуска
2008
Премьера в России
23 апреля 2009
Премьера в мире
20 сентября 2008
Возраст
18+
Прокатчик
Кино без границ
Режиссер
Такеши Китано
В ролях
Такеши Китано
Кумико Асо
Юрэй Янаги
Канако Хигучи
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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