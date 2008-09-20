Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ахиллес и черепаха Ахиллес и черепаха
Киноафиша Фильмы Ахиллес и черепаха
Akiresu to kame / Achilles and the Tortoise

Ахиллес и черепаха, 2008

2008 / Япония
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Фильм рассказывает о жизни живописца по имени Матису, который не отказывается от своей мечты быть художником, несмотря на отсутствие успеха. Канако Хигути исполняет роль его жены, а Юрэй Янаги и Кумико Асо играют эту супружескую пару в молодости.
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 23 апреля 2009
Премьера в мире 20 сентября 2008
Возраст 18+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Такеши Китано
Такеши Китано
В ролях
Такеши Китано
Такеши Китано
Кумико Асо
Кумико Асо
Юрэй Янаги
Канако Хигучи
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ахиллес и черепаха
Хрустальное небо вчерашнего дня
Хрустальное небо вчерашнего дня (2018)
8.105263
Последний беспредел
Последний беспредел (2017)
5.7272725
Рюдзо и семеро бойцов
Рюдзо и семеро бойцов (2015)
7.4166665
Полный беспредел
Полный беспредел (2012)
7.2
Беспредел
Беспредел (2010)
7.5
Банзай, режиссер!
Банзай, режиссер! (2007)
6.5
Такешиз
Такешиз (2005)
6.2
Кровь и кость
Кровь и кость (2004)
4.9
Куклы
Куклы (2002)
7.1
Брат якудзы
Брат якудзы (2000)
7.1
Кикуджиро
Кикуджиро (1999)
8
Послеобеденное завещание
Послеобеденное завещание (1995)
7
Постер фильма Ахиллес и черепаха 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше