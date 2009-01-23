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Луна 2112 Луна 2112
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Moon

Луна 2112, 2009

2009 / Великобритания
7.8 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Луна, 2035 год. Астронавт-контрактник Сэм Белл заканчивает одиночную вахту на базе “Саранг” лунного горнодобывающего комплекса. Все это время компанию герою составляли только робот ГЕРТИ и доходящие с большой задержкой видеопослания жены. И вот, за пару недель до возвращения домой Белл замечает неладное: длительное одиночество приводит Сэма к расстройствам психики и галлюцинациям, и в результате одной из них астронавт попадает в аварию.

  • Картина стала полнометражным режиссерским дебютом Данкана Джонса, ребенка от брака музыканта Дэвида Боуи и бывшей американской модели Мэри Анджелы Барнетт.
  • Бюджет фильма был рекордно-маленьким для жанра научной фантастики – всего 5 миллионов долларов. Из-за этого производственные расходы старались свести к минимуму. Многие объекты, включая лунную станцию и харвестеры, создавались в виде макетов. У съемочной команды не было средств даже на радиоуправляемые модели, поэтому луноходы приходилось возить буквально “за веревочку”, а затем стирать леску из кадра на компьютере.
  • Съемки прошли в британской студии “Шеппертон” и заняли 33 дня.
  • Название базы SARANG с корейского переводится как “любовь”.
  • Добывающие модули названы в честь Матфея, Марка, Луки и Иоанна – авторов четырех Евангелий.

Проведя на Луне в одиночестве почти три года, астронавт Сэм Белл считает дни, оставшиеся до возвращения на Землю. Дома остались жена и маленькая дочь, с которыми он изредка общается по спутниковой связи. Белл пытается занять время, которое тянется здесь необыкновенно медленно — поливает растения, вырезает по дереву и переговаривается со своим единственным «другом», говорящим бортовым роботом по имени Герти. Ждать возвращения на Землю осталось недолго, но многолетнее пребывание в одиночестве все-таки сказалось на рассудке героя — у Сэма начинаются странные галлюцинации…

7.8 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 17 сентября 2009
Премьера в мире 23 января 2009
Возраст 16+
Режиссер
Дункан Джонс
Дункан Джонс
В ролях
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Мэтт Берри
Мэтт Берри
Кая Скоделарио
Кая Скоделарио
Малкольм Стюарт
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