Луна 2112, 2009

Проведя на Луне в одиночестве почти три года, астронавт Сэм Белл считает дни, оставшиеся до возвращения на Землю. Дома остались жена и маленькая дочь, с которыми он изредка общается по спутниковой связи. Белл пытается занять время, которое тянется здесь необыкновенно медленно — поливает растения, вырезает по дереву и переговаривается со своим единственным «другом», говорящим бортовым роботом по имени Герти. Ждать возвращения на Землю осталось недолго, но многолетнее пребывание в одиночестве все-таки сказалось на рассудке героя — у Сэма начинаются странные галлюцинации…