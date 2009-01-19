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Постер фильма Просветления Уайта
7.3
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7.3

Просветления Уайта

, 2009
White Lightnin'
Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Просветления Уайта
7.3

О фильме

Страшнейший образ глубинки на Востоке США. В горах Аппалачи, раю самогонщиков, в Западной Вирджинии живет трудный подросток Джеско Уайт. Он нюхает бензин и жидкость для зажигалок. Его отец, выплясывающий чечётку под сопровождение банджо, регулярно отправляет отпрыска в исправительную колонию. Но и там он учится только что резать лица бритвой самым наглым сокамерникам. Кровь, грязь, ярость и побои — таков постоянный рефрен юности Джеско

В сумасшедшем доме он узнает о гибели отца, успевшего передать ему умение танцевать. И дальнейшая жизнь Джеско будет двигаться в направлении музыкальных гастролей по придорожным барам и в стремлении отомстить убийцам за гибель отца. Случайная связь с сорокалетней замужней женщиной казалось бы даст ощутить надежды на тихую спокойную жизнь. Но истощенная психика токсикомана и неврастеника сделает сбой, закончившийся трупом врага, дикими галлюцинациями и поеданием собственной плоти.

В ролях

Эдвард Хогг
Jesco White
Эдвард Хогг
Jesco White
Эдвард Хогг
Jesco White
Кирк Бовилл
Long
Оуэн Кэмпбелл
Young Jesco
Стефен Лестер
Doctor
Мьюз Уотсон
D. Ray White
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Cilla
Уоллас Марк
Edgar Hudd
Stephanie Astalos-Jones
Birty Mae
Стив Николсон
Vernon
Дэмиэн Сэмюэлс
MC
Режиссер Доминик Мерфи
Сценарист Эдди Моретти, Доминик Мерфи, Шейн Смит
Композитор Ник Зиннер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 19 января 2009
Дата выхода
19 января 2009 Россия 16+
19 января 2009 Казахстан
19 января 2009 США
19 января 2009 Украина
Производство Film and Music Entertainment (F&ME), Mainframe Productions, The Salt Company International
Другие названия
White Lightnin', Sa-eghe e Sefid, Просветления Уайта

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

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