Страшнейший образ глубинки на Востоке США. В горах Аппалачи, раю самогонщиков, в Западной Вирджинии живет трудный подросток Джеско Уайт. Он нюхает бензин и жидкость для зажигалок. Его отец, выплясывающий чечётку под сопровождение банджо, регулярно отправляет отпрыска в исправительную колонию. Но и там он учится только что резать лица бритвой самым наглым сокамерникам. Кровь, грязь, ярость и побои — таков постоянный рефрен юности Джеско

В сумасшедшем доме он узнает о гибели отца, успевшего передать ему умение танцевать. И дальнейшая жизнь Джеско будет двигаться в направлении музыкальных гастролей по придорожным барам и в стремлении отомстить убийцам за гибель отца. Случайная связь с сорокалетней замужней женщиной казалось бы даст ощутить надежды на тихую спокойную жизнь. Но истощенная психика токсикомана и неврастеника сделает сбой, закончившийся трупом врага, дикими галлюцинациями и поеданием собственной плоти.