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О Хортен О Хортен
Киноафиша Фильмы О Хортен
O' Horten

О Хортен, 2007

2007 / Норвегия / Германия / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Одд Хортен ездил на поезде по одному и тому же маршруту каждый день так долго, что остальная его жизнь стала рутиной приятных ритуалов. Но для 67-летнего инженера пришло время выйти на пенсию после сорока лет верной службы. Его упорядоченное, одинокое существование вот-вот уступит место будущему, полному трудных вопросов. Как мог Хортен попасть в такое неловкое положение, когда ему нужно праздновать свой уход на покой? Будет ли Хортен летать на самолете? Продаст ли он в конце концов свой любимый катер? Как получилось, что Хортен оказался в паре красных женских туфель на высоких каблуках? Переживет ли он кошмарную поездку с водителем с завязанными глазами за рулем? Безусловно только одно: Хортен стоит первым в очереди на абсурдные приключения и необычные встречи. А может быть, и на новую собаку и старую любовь!
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 12 марта 2009
Премьера в мире 26 декабря 2007
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Бент Хамер
В ролях
Петер Бредал
Бьорн Флоберг
Нильс Гауп
Борд Ове
Эспен Шёнберг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма О Хортен 2 постера
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