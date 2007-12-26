О Хортен, 2007

Одд Хортен ездил на поезде по одному и тому же маршруту каждый день так долго, что остальная его жизнь стала рутиной приятных ритуалов. Но для 67-летнего инженера пришло время выйти на пенсию после сорока лет верной службы. Его упорядоченное, одинокое существование вот-вот уступит место будущему, полному трудных вопросов. Как мог Хортен попасть в такое неловкое положение, когда ему нужно праздновать свой уход на покой? Будет ли Хортен летать на самолете? Продаст ли он в конце концов свой любимый катер? Как получилось, что Хортен оказался в паре красных женских туфель на высоких каблуках? Переживет ли он кошмарную поездку с водителем с завязанными глазами за рулем? Безусловно только одно: Хортен стоит первым в очереди на абсурдные приключения и необычные встречи. А может быть, и на новую собаку и старую любовь!

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