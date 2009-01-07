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Путешествие в Мекку
Journey to Mecca
Путешествие в Мекку, 2009
2009 / США / Канада
6.1
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
драма
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6.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
45 минут
Год выпуска
2009
Премьера в России
7 января 2009
Премьера в мире
7 января 2009
Возраст
12+
Режиссер
Брюс Нейбар
В ролях
Чемс-Эддин Зинун
Хассам Ганси
Надим Савалха
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек фильма
Путешествие в Мекку
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