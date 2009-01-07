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Путешествие в Мекку
Киноафиша Фильмы Путешествие в Мекку
Journey to Mecca

Путешествие в Мекку, 2009

2009 / США / Канада
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 7 января 2009
Премьера в мире 7 января 2009
Возраст 12+
Режиссер
Брюс Нейбар
В ролях
Чемс-Эддин Зинун
Хассам Ганси
Надим Савалха
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Путешествие в Мекку 2 постера
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саундтрек фильма Путешествие в Мекку
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