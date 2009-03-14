Отзывы о фильме
Яна Морева 4 декабря 2015, 13:49
Просто кто-то слишком глуп, чтобы понять смысл фильма✌️
Фильм нарисует нам картину недалекого будущего (2055 год), когда глобальное потепление уже губит человечество.
Главный герой фильма должен составить сообщение для тех людей, которые, возможно, выживут. Цель сообщения — сделать выводы, почему все это случилось.
|24 октября 2009
|Россия
|НеваФильм Emotion
|12+
|24 октября 2009
|Казахстан
|21 сентября 2009
|Нидерланды
|14
|21 сентября 2009
|США
|24 октября 2009
|Украина