[первые реплики]

Archivist of the future Добро пожаловать в глобальный Архив, огромный хранилище, расположенное в 800 километрах к северу от Норвегии. В нем собраны произведения искусства из каждого национального музея. Там консервированные животные, сложенные по двое; каждый фильм, каждая книга, каждый научный доклад — всё хранится на серверах. Но условия, которые мы сейчас испытываем, на самом деле были вызваны нашим поведением в период до 2015 года. Другими словами: мы могли спасти себя. Мы могли спасти себя, но не сделали этого.