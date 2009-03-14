Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Век глупцов
7.3 Рейтинг IMDb: 7
Век глупцов

Век глупцов

The Age of Stupid 18+
О фильме

Фильм нарисует нам картину недалекого будущего (2055 год), когда глобальное потепление уже губит человечество.

Главный герой фильма должен составить сообщение для тех людей, которые, возможно, выживут. Цель сообщения — сделать выводы, почему все это случилось.

Век глупцов - трейлер
Век глупцов  трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 14 марта 2009
Премьера в мире 14 марта 2009
Дата выхода
24 октября 2009 Россия НеваФильм Emotion 12+
24 октября 2009 Казахстан
21 сентября 2009 Нидерланды 14
21 сентября 2009 США
24 октября 2009 Украина
Бюджет 650 000 GBP
Сборы в мире $346 176
Производство Passion Pictures, Spanner Films
Другие названия
The Age of Stupid, A Era da Estupidez, La era de la estupidez, A hülyeség kora, Age of Stupid - Warum tun wir nichts?, Cas hlupáku, L'Age de la stupidité, L'ère de la stupidité, Wiek głupoty, Η εποχή των ηλιθίων, Век глупцов
Режиссер
Франни Армстронг
В ролях
Элвин ДюВерней
Пьерс Гай
Пит Постлетуэйт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.3
10 голосов
7 IMDb
Цитаты
[первые реплики]
Archivist of the future Добро пожаловать в глобальный Архив, огромный хранилище, расположенное в 800 километрах к северу от Норвегии. В нем собраны произведения искусства из каждого национального музея. Там консервированные животные, сложенные по двое; каждый фильм, каждая книга, каждый научный доклад — всё хранится на серверах. Но условия, которые мы сейчас испытываем, на самом деле были вызваны нашим поведением в период до 2015 года. Другими словами: мы могли спасти себя. Мы могли спасти себя, но не сделали этого.
Век глупцов - трейлер
Век глупцов Трейлер
Кадры из фильма
