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Киноафиша Фильмы Рафаилъ Пироне

Рафаилъ Пироне

, 2009
Rafael Pirone
Россия, Великобритания, США / драма / 18+

О фильме

Много лет назад государственная сволочь увела мужа Елизаветы Яковлевны в лабиринт Ленинградских проходных дворов. Много лет спустя Елизавета Яковлевна всё ещё верит, что он бродит по этому лабиринту, тщась обнаружить выход. Она верит и мстит за своего пропавшего мужа всей новой государственной сволочи, которая как две капли воды походит на сволочь прежнюю. А человек всё плутает по лабиринту дворов, теперь уже Санкт-Петербурга. В том лабиринте теряются и судьбы и лица и тени. В том лабиринте возможно потерять и любовь - любовь, своей силой порождающую ненависть, – ненависть, неспособную отыскать выход из того лабиринта.

В ролях

Луиза Минина
Александр Яковлев
Алексей Волжанин
ЭМ Волкова
Денис Пьянов
Денис Пьянов
Алексей Дахин
Варвара Нефедьева
Алиса Слепян
Режиссер Ярослав Добронравов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / Великобритания / США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 5 июля 2009
Дата выхода
5 июля 2009 Россия 16+
5 июля 2009 Казахстан
5 июля 2009 Украина

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
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