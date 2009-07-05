Много лет назад государственная сволочь увела мужа Елизаветы Яковлевны в лабиринт Ленинградских проходных дворов. Много лет спустя Елизавета Яковлевна всё ещё верит, что он бродит по этому лабиринту, тщась обнаружить выход. Она верит и мстит за своего пропавшего мужа всей новой государственной сволочи, которая как две капли воды походит на сволочь прежнюю. А человек всё плутает по лабиринту дворов, теперь уже Санкт-Петербурга. В том лабиринте теряются и судьбы и лица и тени. В том лабиринте возможно потерять и любовь - любовь, своей силой порождающую ненависть, – ненависть, неспособную отыскать выход из того лабиринта.