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Большой фанат, 2009

2009 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть О фильме

"Большой фаната" — режиссерский дебют Роберта Д. Сигела, автора сценария к фильму "Рестлер" Даррена Аронофски.

У Пола есть семья, работа, но все, чем он живет — это New York Giants и ночная спортивная радио-передача, куда он ежедневно звонит и ритуально ругается с таким же, как он сам, упертым фанатом Eagles. Однажды на заправке он сталкивается со своим самым обожаемым игроком Giants — Квантрелом Бишопом и в порыве фанатской страсти следует за звездой спорта по пятам прямо в стриптиз-клубе на Манхэттене. Последствия этого необдуманного поступка оказываются катастрофическими для всех сторон, и вокруг Пола разражается настоящая война с вовлечением его семьи, команды Giants, прессы и властей. А самому Полу приходится самым решительным образом пересматривать свои идеалы.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 18 января 2009
Премьера в мире 18 января 2009
Возраст 18+
Режиссер
Роберт Д. Сигел
В ролях
Пэттон Осуолт
Майкл Рапапорт
Майкл Рапапорт
Марша Джин Кертц
Джино Кафарелли
Джино Кафарелли
Мэтт Сервитто
Мэтт Сервитто
Все актеры и съемочная группа
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