Большой фанат, 2009

У Пола есть семья, работа, но все, чем он живет — это New York Giants и ночная спортивная радио-передача, куда он ежедневно звонит и ритуально ругается с таким же, как он сам, упертым фанатом Eagles. Однажды на заправке он сталкивается со своим самым обожаемым игроком Giants — Квантрелом Бишопом и в порыве фанатской страсти следует за звездой спорта по пятам прямо в стриптиз-клубе на Манхэттене. Последствия этого необдуманного поступка оказываются катастрофическими для всех сторон, и вокруг Пола разражается настоящая война с вовлечением его семьи, команды Giants, прессы и властей. А самому Полу приходится самым решительным образом пересматривать свои идеалы.