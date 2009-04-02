Форсаж 4, 2009

Спустя пять лет после побега из США Доминик Торетто и его новая команда угоняют топливозаправщики в Доминиканской Республике. Дом подозревает, что полиция идет по их следу, и распускает команду. Позже Дом убегает, оставив Летти, чтобы защитить ее от вреда. Три месяца его сестра Миа Торетто сообщает ему, что Летти убита. Дом возвращается в Лос-Анджелес на ее похороны. Осмотрев место аварии, он находит на земле следы нитрометана. Герой понимает, что следы ее убийц ведут к мексиканскому наркобарону Артуро Браге. Но чтобы поймать его отомстить, Доминику придется объединиться со своим бывшим врагом, агентом ФБР Брайаном О'Коннером…