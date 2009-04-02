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The Fast and the Furious 4

Форсаж 4, 2009

2009 / США
7.9 Оцените
252 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Спустя пять лет после побега из США Доминик Торетто и его новая команда угоняют топливозаправщики в Доминиканской Республике. Дом подозревает, что полиция идет по их следу, и распускает команду. Позже Дом убегает, оставив Летти, чтобы защитить ее от вреда. Три месяца его сестра Миа Торетто сообщает ему, что Летти убита. Дом возвращается в Лос-Анджелес на ее похороны. Осмотрев место аварии, он находит на земле следы нитрометана. Герой понимает, что следы ее убийц ведут к мексиканскому наркобарону Артуро Браге. Но чтобы поймать его отомстить, Доминику придется объединиться со своим бывшим врагом, агентом ФБР Брайаном О'Коннером… 

  • Из-за того, что дистрибьютор фильма, студия Universal Pictures, перенесли дату премьеры с 12 июня на 3 апреля, у композитора Брайана Тайлера было всего три дня на что, чтобы записать оркестровую музыку к саундтреку фильма. 
  • Рон Юань страдает головокружением. В сцене, где его персонаж Дэвид Парк болтается из окна, его реакция совершенно естественна. Режиссер Джастин Лин в комментарии сказал, что хотел сделать эту сцену быстро, так как уходило естественное освещение. 
  • Брайан О'Коннер был блондином, но Пол Уокер превратился из блондина в брюнета в фильме «В ловушке времени». Он носил темные волосы с 2004 года до своей смерти. 
  • Изначально Вин Дизель хотел снимать пятый фильм сразу за четвертым, но студия Universal решила выждать, чтобы посмотреть, как фильм выступит в прокате. Вместо этого Дизелю разрешили снять короткометражный фильм о мире франшизы. 
  • Действие этого фильма происходит до событий картины «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Сон Кан играет Хана в обоих фильмах, и когда Доминик говорит Хану идти своим путем, он уезжает в Токио и становится главным персонажем в третьем фильме.
  • Автомобиль F-BOMB Camaro, использованный в конце финальной сцены погони через туннель, является копией настоящего Camaro "F Bomb" Дэвида Фрайбергера 71 года выпуска. Дэвид много лет был главным редактором журнала Hot Rod.

Доминик проживает в Мексике, где работает на парня по имени Брага. Отправившийся по его следу Брайан загнал приятеля в угол: если он поможет властям повязать Брагу, то получит амнистию за прошлые прегрешения. Бизнес Браги заключается в незаконной транспортировке «груза» посредством автогонки через всю страну. Сложность операции заключается в том, что провернуть ее можно только изнутри: все автомобили Браги оснащены специальным металлическим покрытием, глушащим тепловой сигнал и делающим невозможным слежку с вертолетов. Брайан снова вынужден работать под прикрытием, на этот раз — на пару с Домиником.

7.9 Оцените
252 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 8 апреля 2009
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 2 апреля 2009
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джастин Лин
Джастин Лин
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Пол Уокер
Пол Уокер
Джордана Брюстер
Джордана Брюстер
Сон Ган
Сон Ган
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
В свое время у автора данного текста была довольно оригинальная мечта: собрать вместе Шварценеггера, Вина Дизеля, Жан-Клода ван Дамма, Дольфа Лундгрена, Сильвестра Сталлоне, Дуэйна Джонсона и предложить им разучить в лицах сценарий, состоящий исключительно из бесед на тему кантовской «Критики чистого разума» или, допустим, «Мира как воли и представления» Шопенгауэра. В случае успеха предприятия (а подобное предприятие не может не завершиться успехом) и интеллектуалы, и любители крутого экшен…
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