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Saw VI

Пила 6, 2009

2009 / США / Канада / Великобритания / Австралия
7.8 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тело агента Страма уничтожено, и детектив Марк Хоффман подставляет его. Страма обвиняют в том, что он ученик Пилы, и ФБР начинает искать его. Дэн Эриксон звонит Хоффману и узнает, что агент Линдси Перез не умерла. Когда Дэн находит кассету с голосом убийцы, он приглашает Хоффмана и Перес пойти с ним в лабораторию, чтобы увидеть, как продвигается идентификация настоящего голоса. Вдова Джона Джилл Так получает коробку от его адвоката с шестью конвертами с инструкциями, а первые пять она передает Хоффману. Начинается очередная игра. Гендиректор крупной корпорации Уильям Истон и его команда похищены, и Уильям вынужден выбирать, кто умрет…

  • Изначально к «Карусельной ловушке» было привязано 10 жертв, но это было изменено из-за темпа, а также для привязки к числу в названии фильма. Кроме того, ловушка с каруселью стала самой долгой во всей серии: сцена с ней идет 8 минут. 
  • Дрожь, которая бьет Аманду в сценах с Сесилом, была несимулированной из-за низких температур и дождя, шедшего в Торонто во время съемок. Шони не могла перестать дрожать, потому что ей было холодно, а съемки шли на открытом воздухе.
  • Это первая часть франшизы, в которой Марионетка Билли появляется лично, чтобы передать правила игры, а не предупреждение или поздравление.

Специальный агент Страм мертв и нет никаких сомнений в том, что детектив Хоффман является продолжателем дела Конструктора. Но когда ФБР садится ему на след, он вынужден вновь начать Игру, наконец-то расставляющую все точки над i в грандиозном плане Конструктора.

7.8 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 29 октября 2009
Премьера в мире 16 октября 2009
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Кевин Гротерт
Кевин Гротерт
В ролях
Тобин Белл
Тобин Белл
Шоуни Смит
Костас Мэндилор
Карен Клише
Ларисса Гомес
Все актеры и съемочная группа
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Кевин Гройтерт, режиссер шестой «Пилы», до этого монтировал все предыдущие пять частей. Его предшественник Дэвид Хэкл, поставивший пятую «Пилу» и сейчас начинающий снимать седьмую, был главным художником на съемках второй, третьей и четвертой серий. Патрик Мелтон и Маркус Данстен, написавшие сценарий «Пилы-6», придумали прежде четвертую, пятую, а теперь уже и запущенную в производство седьмую часть. Таким образом, можно сказать, что киносага о Головоломщике…
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disturatro 23 февраля 2023, 18:46
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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