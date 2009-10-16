Пила 6, 2009

Тело агента Страма уничтожено, и детектив Марк Хоффман подставляет его. Страма обвиняют в том, что он ученик Пилы, и ФБР начинает искать его. Дэн Эриксон звонит Хоффману и узнает, что агент Линдси Перез не умерла. Когда Дэн находит кассету с голосом убийцы, он приглашает Хоффмана и Перес пойти с ним в лабораторию, чтобы увидеть, как продвигается идентификация настоящего голоса. Вдова Джона Джилл Так получает коробку от его адвоката с шестью конвертами с инструкциями, а первые пять она передает Хоффману. Начинается очередная игра. Гендиректор крупной корпорации Уильям Истон и его команда похищены, и Уильям вынужден выбирать, кто умрет…