Уилсон, 29-летний парень, переживший самый худший год своей жизни, впервые оказывается в Лос-Анджелесе — без подруги, без конкретных планов, но с твердым намерением "запереть все двери" и навсегда забыть прошлый год, словно его никогда и не было. Всё ничего, пока его лучший друг Джейкоб буквально насильно не заставляет Уилсона разместить частное объявление на Craig's List. Как только Вивиан, упрямая девушка, одержимая мыслью найти настоящего парня, решается ответить, начинается беспорядочное, порой шумное, порой трогательное, путешествие по "черным" и "белым" кварталам Лос-Анджелеса. Складывается ощущение, словно с каждым убывающим часом уходящего года эмоциональная трогательность и горьковато-правдивый юмор поджидает нас на каждом углу.
In Search of a Midnight Kiss, Buscando un beso a medianoche, Em Busca de um Beijo à Meia-Noite, Geceyarısı Öpücüğü, Iskanje polnocnega poljuba, Pocałunek o północy, Αναζητώντας ένα φιλί τα μεσάνυχτα, Полночный поцелуй, ミッドナイトキスをするまでに, 尋找午夜之吻, Master Key
WilsonМизантроп ищет мизантропа. Честно говоря, если вы откликнётесь на это объявление, то вы, наверное, не тот тип женщины, с которой я бы стал встречаться. Наверное, я одинок, сейчас Новый год, и я готов посрамить себя этим объявлением. О себе: мои девушки за эти годы были умными и красивыми, но в итоге все разбивали мне сердце, что бы это ни значило. Мой друг говорит, что нужно фото, вот оно. До связи. Уилсон.
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