Wilson Мизантроп ищет мизантропа. Честно говоря, если вы откликнётесь на это объявление, то вы, наверное, не тот тип женщины, с которой я бы стал встречаться. Наверное, я одинок, сейчас Новый год, и я готов посрамить себя этим объявлением. О себе: мои девушки за эти годы были умными и красивыми, но в итоге все разбивали мне сердце, что бы это ни значило. Мой друг говорит, что нужно фото, вот оно. До связи. Уилсон.