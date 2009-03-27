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Постер фильма Полночный поцелуй
6.9
Полночный поцелуй - Трейлер с субтитрами
Киноафиша Фильмы Полночный поцелуй
6.9

Полночный поцелуй

, 2007
In search of a midnight kiss
США / комедия, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Полночный поцелуй
6.9
Полночный поцелуй - Трейлер с субтитрами
Полночный поцелуй  Трейлер с субтитрами

О фильме

Уилсон, 29-летний парень, переживший самый худший год своей жизни, впервые оказывается в Лос-Анджелесе — без подруги, без конкретных планов, но с твердым намерением "запереть все двери" и навсегда забыть прошлый год, словно его никогда и не было. Всё ничего, пока его лучший друг Джейкоб буквально насильно не заставляет Уилсона разместить частное объявление на Craig's List. Как только Вивиан, упрямая девушка, одержимая мыслью найти настоящего парня, решается ответить, начинается беспорядочное, порой шумное, порой трогательное, путешествие по "черным" и "белым" кварталам Лос-Анджелеса. Складывается ощущение, словно с каждым убывающим часом уходящего года эмоциональная трогательность и горьковато-правдивый юмор поджидает нас на каждом углу.

В ролях

Сара Симмондс
Vivian
Скут МакНэри
Скут МакНэри
Wilson
Брайан МакГуайр
Jacob
Кэтлин Луонг
Min
Robert Murphy
Jack
Туинк Кэплэн
Wilson's Mother
Брэт Робертс
Bui
Ann Chatterton
Neighbor #1
Cindy Drummond
Neighbor #2
Giorgio Pierangeli
Maitre d'
Режиссер Алекс Холдридж
Сценарист Алекс Холдридж
Композитор Rich Alick, Paleo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 27 марта 2009
Дата выхода
5 ноября 2009 Россия Кино без границ
5 ноября 2009 Беларусь
5 ноября 2009 Казахстан
27 марта 2009 США
5 ноября 2009 Украина
Бюджет $25 000
Сборы в мире $1 294 176
Производство Midnight Kiss Productions (II)
Другие названия
In Search of a Midnight Kiss, Buscando un beso a medianoche, Em Busca de um Beijo à Meia-Noite, Geceyarısı Öpücüğü, Iskanje polnocnega poljuba, Pocałunek o północy, Αναζητώντας ένα φιλί τα μεσάνυχτα, Полночный поцелуй, ミッドナイトキスをするまでに, 尋找午夜之吻, Master Key

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Полночный поцелуй - Трейлер с субтитрами
Полночный поцелуй Трейлер с субтитрами
Полночный поцелуй - Трейлер
Полночный поцелуй Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Wilson Мизантроп ищет мизантропа. Честно говоря, если вы откликнётесь на это объявление, то вы, наверное, не тот тип женщины, с которой я бы стал встречаться. Наверное, я одинок, сейчас Новый год, и я готов посрамить себя этим объявлением. О себе: мои девушки за эти годы были умными и красивыми, но в итоге все разбивали мне сердце, что бы это ни значило. Мой друг говорит, что нужно фото, вот оно. До связи. Уилсон.

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