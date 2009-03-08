Семь лет назад Марина уехала с дочерью из Москвы, где мечтала писать книги, в маленькую английскую деревню. Все, казалось бы, у нее сейчас есть: любящий муж, семья, милые соседи, новые друзья, работа, увлечения... Однако, не получается, как хотелось. Нет ощущения состоявшейся жизни, любви нет, нет и согласия самой с собой. И тут появляется подруга Марины, яркая, энергичная, преуспевающая писательница... Марина в смятении: может быть, и она смогла бы работать, писать на русском, который здесь никому не нужен? Может быть, еще не поздно начать все сначала? Опоздав как-то на поезд в Лондон, Марина столкнулась на перроне с четверкой русских музыкантов, приехавших в соседний городок с концертом. Вот тут-то и случилось то, что должно было случиться. Саша — вторая скрипка в квартете и "вторая скрипка" по жизни. И у него тоже в жизни все сложилось не так, как когда-то мечталось. Страсть вспыхнула мгновенно. А дальше все несется в сумасшедшем вихре — в последнем страстном желании найти истинную, СВОЮ, жизнь, обрести себя. Это история любви. Это история о том, как люди ищут свое место на земле, приспосабливаются к новой жизни, но все равно остаются со своими проблемами и с тоской по покинутому дому.