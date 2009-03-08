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Киноафиша Фильмы Сезон туманов

Сезон туманов

Sezon tumanov 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Семь лет назад Марина уехала с дочерью из Москвы, где мечтала писать книги, в маленькую английскую деревню. Все, казалось бы, у нее сейчас есть: любящий муж, семья, милые соседи, новые друзья, работа, увлечения... Однако, не получается, как хотелось. Нет ощущения состоявшейся жизни, любви нет, нет и согласия самой с собой. И тут появляется подруга Марины, яркая, энергичная, преуспевающая писательница... Марина в смятении: может быть, и она смогла бы работать, писать на русском, который здесь никому не нужен? Может быть, еще не поздно начать все сначала? Опоздав как-то на поезд в Лондон, Марина столкнулась на перроне с четверкой русских музыкантов, приехавших в соседний городок с концертом. Вот тут-то и случилось то, что должно было случиться. Саша — вторая скрипка в квартете и "вторая скрипка" по жизни. И у него тоже в жизни все сложилось не так, как когда-то мечталось. Страсть вспыхнула мгновенно. А дальше все несется в сумасшедшем вихре — в последнем страстном желании найти истинную, СВОЮ, жизнь, обрести себя. Это история любви. Это история о том, как люди ищут свое место на земле, приспосабливаются к новой жизни, но все равно остаются со своими проблемами и с тоской по покинутому дому.

Страна Россия / Великобритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 8 марта 2009
Дата выхода
8 марта 2009 Россия 16+
8 марта 2009 Казахстан
8 марта 2009 Украина
Бюджет $1 000 000
Производство Киноглаз, McCartney Media, Zaleski Enterprises
Другие названия
Sezon tumanov, Season of Mists, Сезон туманов
Режиссер
Анна Чернакова
Анна Чернакова
В ролях
Марина Блэйк
Ифан Нью Дэффид
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили
Дадли Саттон
Лариса Панченко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.6
Оцените 10 голосов
8.4 IMDb
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