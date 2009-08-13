9.99 долларов, 2008

«Вы когда-нибудь задавались вопросом, в чем смысл жизни? Теперь вы можете получить ответы на все волнующие вас вопросы, заказав красочный буклет всего лишь за $9,99». Это объявление меняет жизнь безработного Дэйва Пека, проживающего с отцом и братом в многоквартирном доме. Стремясь поделиться своим открытием с миром, Дэйв знакомится с другими обитателями дома, людьми разными и интересными: со стариком, приютившим ангела-мизантропа, красавицей-моделью с неординарными сексуальными предпочтениями, крепко пьющим парнем, живущим с тремя отвязными пятисантиметровыми подростками, и маленьким мальчиком, подружившимся со свиньей-копилкой. У них нет буклетов, но каждого есть свой ответ на самый главный вопрос.