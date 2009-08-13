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9.99 долларов, 2008

2008 / Израиль / Австралия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

«Вы когда-нибудь задавались вопросом, в чем смысл жизни? Теперь вы можете получить ответы на все волнующие вас вопросы, заказав красочный буклет всего лишь за $9,99». Это объявление меняет жизнь безработного Дэйва Пека, проживающего с отцом и братом в многоквартирном доме. Стремясь поделиться своим открытием с миром, Дэйв знакомится с другими обитателями дома, людьми разными и интересными: со стариком, приютившим ангела-мизантропа, красавицей-моделью с неординарными сексуальными предпочтениями, крепко пьющим парнем, живущим с тремя отвязными пятисантиметровыми подростками, и маленьким мальчиком, подружившимся со свиньей-копилкой. У них нет буклетов, но каждого есть свой ответ на самый главный вопрос.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 13 августа 2009
Премьера в мире 13 августа 2009
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Татья Розенталь
В ролях
Том Бадж
Леон Форд
Клаудия Карван
Клаудия Карван
Сэмюэл Джонсон
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма 9.99 долларов 1 постер
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саундтрек мультфильма 9.99 долларов
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2 октября 2015 00:00
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