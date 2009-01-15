[последние слова]

Lt. Cristofuoro Моя жена любит говорить, что есть два вида людей: те, кто гонятся за удовольствием, и те, кто бежит от боли. Может, она и права, я не знаю. Но я знаю одно: удовольствие помогает забыть. А боль — она заставляет надеяться. Ты говоришь себе, что это не может длиться вечно. Сегодня может быть по-другому. Сегодня что-то может измениться.