Постер фильма Нежность
5.5 Рейтинг IMDb: 5.4
Нежность

Tenderness 18+
О фильме

Вышедший из тюрьмы для несовершеннолетних Эрик Коменко, убивший в состоянии аффекта своих родителей, отправляется в путь, стремясь к новой встрече. Причудливая и влюбленная в Эрика девушка Лора неожиданно оказывается у него в машине, становясь незваной его попутчицей. Находящийся на пенсии лейтенант Джон Кристофоро, следует по пятам за Эриком Коменко, твердо уверившись в его виновности и склонности к убийствам. Что ждет их всех в конечной точке пути? Кто из них бежит от боли, а кто гонится за новым удовольствием?..

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2008
Премьера в мире 15 января 2009
Дата выхода
15 января 2009 Россия Пирамида 16+
30 апреля 2009 Австралия
26 июня 2009 Великобритания
15 января 2009 Израиль
20 ноября 2009 Испания
15 января 2009 Казахстан
25 июня 2009 Новая Зеландия
15 января 2009 Украина
MPAA R
Сборы в мире $322 189
Производство Lionsgate, GreeneStreet Films, iDeal Partners Film Fund
Другие названия
Tenderness, Tenderness - Auf der Spur des Killers, Anexeleghti ekdikisi, Asesino Íntimo, Halálos gyengédség, Katilin Peşinde, La ternura del asesino, Na Trilha do Assassino, Piętno przeszłości, Tenderness - No Trilho do Assassino, Traqués, Нежност, Нежность, チェイシング/追跡, 關鍵殺機
Режиссер
Джон Полсон
Джон Полсон
В ролях
Майкл Эл
Винсент Багналл
Таня Кларк
Карина Колон
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.5
Оцените 15 голосов
5.4 IMDb
Нежность

Цитаты
[последние слова]
Lt. Cristofuoro Моя жена любит говорить, что есть два вида людей: те, кто гонятся за удовольствием, и те, кто бежит от боли. Может, она и права, я не знаю. Но я знаю одно: удовольствие помогает забыть. А боль — она заставляет надеяться. Ты говоришь себе, что это не может длиться вечно. Сегодня может быть по-другому. Сегодня что-то может измениться.
