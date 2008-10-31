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Заноза, 2008

2008 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Молодая пара и сбежавший преступник, пойманные в ловушку на заброшенной бензоколонке монстром-паразитом, должны найти способ действовать совместными усилиями, чтобы выжить.
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 2 июля 2009
Премьера в мире 31 октября 2008
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Тоби Уилкинс
В ролях
Паоло Костанзо
Джилл Вагнер
Джилл Вагнер
Чарльз Бэйкер
Чарльз Бэйкер
Шей Уигэм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Заноза 2 постера
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