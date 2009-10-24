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Эта непредсказуемая история о служащем службы быстрого питания, Джо. Парню все уже изрядно надоело, его постоянно изводит шеф и терпеть это уже просто невозможно. В конце концов, в последний день лета, Джо решает отомстить своему боссу, но его планы неожиданно рушатся, когда он ловит на себе взгляд красивой девушки. Тогда он решает похитить ее и это похищение изменит навсегда жизни обоих героев.
|24 октября 2009
|Россия
|16+
|24 октября 2009
|Германия
|12
|24 октября 2009
|Казахстан
|24 октября 2009
|США
|24 октября 2009
|Украина