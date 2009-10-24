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Постер фильма Последний день лета
5.2
Киноафиша Фильмы Последний день лета
5.2

Последний день лета

, 2009
Last Day of Summer
США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Последний день лета
5.2

О фильме

Эта непредсказуемая история о служащем службы быстрого питания, Джо. Парню все уже изрядно надоело, его постоянно изводит шеф и терпеть это уже просто невозможно. В конце концов, в последний день лета, Джо решает отомстить своему боссу, но его планы неожиданно рушатся, когда он ловит на себе взгляд красивой девушки. Тогда он решает похитить ее и это похищение изменит навсегда жизни обоих героев.

В ролях

Никки Рид
Никки Рид
Stefanie
Кристофер Джеймс Каллен
Customer
Уильям Сэдлер
Уильям Сэдлер
Mr. Crolick
Ди Джей Куоллс
Ди Джей Куоллс
Joe
Chris Bashinelli
Skateboarder
E.J. Carroll
Ken
Jason Cruz
Timmy
Heather Dilly
Cook #1
Lawrence Feeney
Motel Clerk
Tarantino Frankie
Customer
Режиссер Влад Юдин
Сценарист Влад Юдин
Композитор Marc Aaron Jacobs
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 24 октября 2009
Дата выхода
24 октября 2009 Россия 16+
24 октября 2009 Германия 12
24 октября 2009 Казахстан
24 октября 2009 США
24 октября 2009 Украина
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Производство The Vladar Company
Другие названия
Last Day of Summer, Held Captive, A nyár utolsó napja, Awaken the Night, Der letzte Tag des Sommers, Ostatni dzień lata, В плену, Последният ден от лятото

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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