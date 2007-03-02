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Киноафиша Фильмы Очень мрачное кино

Очень мрачное кино

Film Noir 18+
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О фильме

Ночь, Лос-Анджелес. Наш герой открывает глаза и приходит в сознание. Над ним горит надпись «Голливуд». Рядом с ним машина и мертвый полицейский. А рядом с полицейским револьвер. Судя по тому, что он идеально входит в кобуру, которую носит наш герой, похоже, что он и есть убийца. И он не может ничего вспомнить: как он здесь оказался, что произошло, кто он такой. В ночи раздается рев сирены — пора сматываться. Наш герой садится в машину мертвого полицейского и уезжает.

Очень мрачное кино - трейлер
Очень мрачное кино  трейлер
Страна США / Сербия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 2 марта 2007
Дата выхода
12 февраля 2009 Россия Кино без границ
12 февраля 2009 Беларусь
7 августа 2008 Греция K15
12 февраля 2009 Казахстан
2 марта 2007 США
12 февраля 2009 Украина
Сборы в мире $15 396
Производство EasyE Films
Другие названия
Film Noir, Дуже похмуре кіно, Очень мрачное кино
Режиссер
Д. Джад Джонс
Ристо Топалоски
В ролях
Беттина Девин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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Очень мрачное кино - трейлер
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