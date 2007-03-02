Ночь, Лос-Анджелес. Наш герой открывает глаза и приходит в сознание. Над ним горит надпись «Голливуд». Рядом с ним машина и мертвый полицейский. А рядом с полицейским револьвер. Судя по тому, что он идеально входит в кобуру, которую носит наш герой, похоже, что он и есть убийца. И он не может ничего вспомнить: как он здесь оказался, что произошло, кто он такой. В ночи раздается рев сирены — пора сматываться. Наш герой садится в машину мертвого полицейского и уезжает.