Трансформеры: Месть падших, 2009

Когда Сэм Уитвики возвращается в колледж, десептиконы устраивают проблемы в Шанхае. Представитель президента считает, что их постоянные нападения вызваны присутствием на планете автоботов, поэтому правительство начинает кампанию против трансформеров. Он ошибается: на самом деле им нужен доступ к разуму Сэма, чтобы увидеть отпечатанные там символы, которые могут привести их к древнему артефакту, который, будучи вставленным в инопланетную машину, веками скрытую в Египте, даст роботам возможность иссушить солнце. Сэм, его новая девушка Микаэла Бэйнс и его родители в опасности. Смогут ли Оптимус Прайм и Бамблби защитить их?
Прошло два года с тех пор, как юный Сэм Уитвикки спас Вселенную, предотвратив глобальную битву между враждующими воинственными расами инопланетных роботов. Несмотря на свои героические подвиги, Сэм остается обычным подростком с обычными проблемами — поступлением в колледж и родителями. Разумеется, отъезд будет тяжело воспринят лучшим другом, роботом — телохранителем Бамблби.
Сэм изо всех сил пытается забыть о конфликте в Мишн Сити и вернуться к нормальной жизни. Однако битва между Автоботами и Десептиконами, несмотря на гриф полной секретности, многое изменила…
Деньги капают, а фанаты требуют продолжения. Что ещё надо для создания нового фильма?… Читать дальше…