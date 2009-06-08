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Трансформеры: Месть падших Трансформеры: Месть падших
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Трансформеры: Месть падших, 2009

2009 / США
8.1 Оцените
388 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Когда Сэм Уитвики возвращается в колледж, десептиконы устраивают проблемы в Шанхае. Представитель президента считает, что их постоянные нападения вызваны присутствием на планете автоботов, поэтому правительство начинает кампанию против трансформеров. Он ошибается: на самом деле им нужен доступ к разуму Сэма, чтобы увидеть отпечатанные там символы, которые могут привести их к древнему артефакту, который, будучи вставленным в инопланетную машину, веками скрытую в Египте, даст роботам возможность иссушить солнце. Сэм, его новая девушка Микаэла Бэйнс и его родители в опасности. Смогут ли Оптимус Прайм и Бамблби защитить их?

  • Джону Туртурро разрешили подняться на пирамиды во время съемок в Египте, и в  какой-то момент он просто разрыдался. Когда Бэй спросил его, в чем дело, он сказал: «В кино такого не снимать. Нельзя снимать в месте, которому 4000 лет».
  • Сцены в колледже Сэма снимались как в Пенсильванском, так и в Принстонском университетах. Однако ни одна из школ прямо не названа в фильме, поскольку обе школы считали, что сцены с Джуди Уитвики наносят ущерб их имиджу.
  • В течение четырех дней фильм снимался в Иордании. Королевская семья Иордании, будучи давними фанатами франшизы, оказала создателям помощь Королевскими ВВС.

Прошло два года с тех пор, как юный Сэм Уитвикки спас Вселенную, предотвратив глобальную битву между враждующими воинственными расами инопланетных роботов. Несмотря на свои героические подвиги, Сэм остается обычным подростком с обычными проблемами — поступлением в колледж и родителями. Разумеется, отъезд будет тяжело воспринят лучшим другом, роботом — телохранителем Бамблби.

Сэм изо всех сил пытается забыть о конфликте в Мишн Сити и вернуться к нормальной жизни. Однако битва между Автоботами и Десептиконами, несмотря на гриф полной секретности, многое изменила…

8.1 Оцените
388 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 21 июня 2009
Премьера онлайн 18 апреля 2020
Премьера в мире 8 июня 2009
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Майкл Бэй
Майкл Бэй
В ролях
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Меган Фокс
Меган Фокс
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Рэйн Уилсон
Рэйн Уилсон
Джош Дюамель
Джош Дюамель
Все актеры и съемочная группа
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Трансформеры: Месть падших смотреть онлайн

Трансформеры: Месть падших
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Большая игра в машинки продолжается. Режиссер Майкл Бэй, годами шлифующий мастерство говорить как можно меньше на как можно большем участке пленки, создал, похоже, совершенный продукт. «Трансформеры» – это чистое, беспримесное зрелище, не затеняемое никакими посторонними вещами. Если раньше кино было отдано тирании смысла и отягощено причинами и целями, то новый тип кинематографа («Трансформеры», Speed Racer братьев Вачовски и т. д.) – зрелище без начала и…
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disturatro 23 февраля 2023, 17:22
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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