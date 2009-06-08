Трансформеры: Месть падших, 2009

Когда Сэм Уитвики возвращается в колледж, десептиконы устраивают проблемы в Шанхае. Представитель президента считает, что их постоянные нападения вызваны присутствием на планете автоботов, поэтому правительство начинает кампанию против трансформеров. Он ошибается: на самом деле им нужен доступ к разуму Сэма, чтобы увидеть отпечатанные там символы, которые могут привести их к древнему артефакту, который, будучи вставленным в инопланетную машину, веками скрытую в Египте, даст роботам возможность иссушить солнце. Сэм, его новая девушка Микаэла Бэйнс и его родители в опасности. Смогут ли Оптимус Прайм и Бамблби защитить их?