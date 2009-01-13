Ленинград, осень 1949 года. Вернувшись после летних каникул, возмужавший девятиклассник Миша на праздновании первого сентября натыкается взглядом на Анну Николаевну, учительницу младших классов. Чтобы встречать её не только в коридорах школы, юноша соглашается взять шефство над пятым классом, где Анна Николаевна стала классной руководительницей.

И пока сверстники устраивают «домашний клуб», пьют вино и прячут от родителей порнографические открытки, Миша увлечённо занимается внеклассной работой, лишь бы провести лишнюю минуту со своей первой любовью. И вскоре между молодой женщиной, потерявшей на фронте жениха, и юным мальчиком вспыхивает роман. Анна Николаевна назначает Мише свидание у чёрного хода школы, втайне понимая, что их связь изначально обречена и рано или поздно слух о их свиданиях дойдёт до школьного начальства...