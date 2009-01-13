Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы С черного хода

С черного хода

S chyornogo khoda 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

- по повести Михаила Рощина «Чёрный ход. Воспоминание».

Ленинград, осень 1949 года. Вернувшись после летних каникул, возмужавший девятиклассник Миша на праздновании первого сентября натыкается взглядом на Анну Николаевну, учительницу младших классов. Чтобы встречать её не только в коридорах школы, юноша соглашается взять шефство над пятым классом, где Анна Николаевна стала классной руководительницей.

И пока сверстники устраивают «домашний клуб», пьют вино и прячут от родителей порнографические открытки, Миша увлечённо занимается внеклассной работой, лишь бы провести лишнюю минуту со своей первой любовью. И вскоре между молодой женщиной, потерявшей на фронте жениха, и юным мальчиком вспыхивает роман. Анна Николаевна назначает Мише свидание у чёрного хода школы, втайне понимая, что их связь изначально обречена и рано или поздно слух о их свиданиях дойдёт до школьного начальства...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 13 января 2009
Дата выхода
13 января 2009 Россия 16+
13 января 2009 Казахстан
13 января 2009 Украина
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
S chyornogo khoda, S chernogo khoda, Tylnymi drzwiami, С чёрного хода
Режиссер
Станислав Митин
В ролях
Владимир Кузнецов
Владимир Кузнецов
Светлана Щедрина
Светлана Щедрина
Полина Филоненко
Полина Филоненко
Александр Кабанов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на С черного хода
Самые счастливые 6.1
Самые счастливые (2005)
Осколки хрустальной туфельки 5.1
Осколки хрустальной туфельки (2015)
Травести 6.2
Травести (2006)
Счастье мое 5.4
Счастье мое (2007)
Любовь без правил 0.0
Любовь без правил (2010)
Терапия любовью 5.9
Терапия любовью (2010)
Обратный путь 5.4
Обратный путь (2010)
Прощеное воскресенье 7.6
Прощеное воскресенье (2007)
Кроличья лапа 0.0
Кроличья лапа (2020)
Привычка расставаться 5.8
Привычка расставаться (2013)
Без мужчин 4.0
Без мужчин (2011)

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше