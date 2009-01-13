- по повести Михаила Рощина «Чёрный ход. Воспоминание».
Ленинград, осень 1949 года. Вернувшись после летних каникул, возмужавший девятиклассник Миша на праздновании первого сентября натыкается взглядом на Анну Николаевну, учительницу младших классов. Чтобы встречать её не только в коридорах школы, юноша соглашается взять шефство над пятым классом, где Анна Николаевна стала классной руководительницей.
И пока сверстники устраивают «домашний клуб», пьют вино и прячут от родителей порнографические открытки, Миша увлечённо занимается внеклассной работой, лишь бы провести лишнюю минуту со своей первой любовью. И вскоре между молодой женщиной, потерявшей на фронте жениха, и юным мальчиком вспыхивает роман. Анна Николаевна назначает Мише свидание у чёрного хода школы, втайне понимая, что их связь изначально обречена и рано или поздно слух о их свиданиях дойдёт до школьного начальства...
|13 января 2009
|Россия
|16+
|13 января 2009
|Казахстан
|13 января 2009
|Украина