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Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
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Julie and Julia

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту, 2009

2009 / США
7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жизни Джулии Чайлд и Джули Пауэлл, написавших мемуары, переплетаются между собой. Жизнь шеф-повара Джулии Чайлд в первые годы ее кулинарной карьеры противопоставляется жизни юной жительницы Нью-Йорка Джули Пауэлл, которая стремится приготовить все 524 рецепта из кулинарной книги Чайлда за 365 дней: эту задачу она описала в своем популярном блоге, что сделало ее популярным автором. Несмотря на то, что обе женщины разделены пространством и временем, у них обеих начинается самый трудный период в их жизни. Смогут ли героини преодолеть себя?

  • Сценарий режиссера фильма Норы Эфрон основан на двух книгах: «Моя жизнь во Франции», детской автобиографии Алексом Прюдом, и мемуарах Пауэлл, «Джули и Джулия: Мой год опасной готовки». Книга Пауэлл была основана на ее блоге, где она задокументировала в Интернете свой ежедневный опыт готовки по кулинарной книге. 
  • Нора Эфрон настояла на том, чтобы актеры не только ели все блюда по-настоящему, но и в полной мере описывали их вкусовые и питательные качества.
  • Из-за роста Мерил Стрип в 170 сантиметров пришлось использовать несколько трюков с камерой и декорациями, чтобы имитировать рост Джулии Чайлд в 188 сантиметров. Например, на всех декорациях были опущены столешницы, Стрип носила очень высокие каблуки, а операторы использовали нижние ракурсы и углы обзора. 
  • Реальная Джулия Пауэлл принимала участие в написании сценария к фильму.
  • Это первый полнометражный фильм, в основе которого лежит интернет-блог. В 2002 году такой формат был в новинку, благодаря чему блог Джули Пауэлл так быстро завоевал огромную популярность. 
  • Пол Чайлд был на 10 лет старше Джулии Чайлд, однако сыгравшая эту героиню Мерил Стрип на 11 лет старше Стэнли Туччи, сыгравшего Пола. 
  • Кадры и парижского, и бостонского вокзалов были сделаны в зале ожидания транзитного железнодорожного вокзала Нью-Джерси.

Фильм расскажет о секретарше Джули Пауэлл — в течение года пытающейся приготовить 524 блюда по рецептам, описанным в книге Джулии Чайлд «Как овладеть искусством французской кухни». Все свои победы и поражения на кулинарном фронте девушка описывала в блоге.

7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 15 октября 2009
Премьера в мире 6 августа 2009
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Нора Эфрон
Нора Эфрон
В ролях
Эми Адамс
Эми Адамс
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Джейн Линч
Джейн Линч
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Том Стрэтфорд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту 2 постера
Золотой глобус Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
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Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту

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