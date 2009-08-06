Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту, 2009

Жизни Джулии Чайлд и Джули Пауэлл, написавших мемуары, переплетаются между собой. Жизнь шеф-повара Джулии Чайлд в первые годы ее кулинарной карьеры противопоставляется жизни юной жительницы Нью-Йорка Джули Пауэлл, которая стремится приготовить все 524 рецепта из кулинарной книги Чайлда за 365 дней: эту задачу она описала в своем популярном блоге, что сделало ее популярным автором. Несмотря на то, что обе женщины разделены пространством и временем, у них обеих начинается самый трудный период в их жизни. Смогут ли героини преодолеть себя?