Посылка, 2009

Брак Артура и Нормы трещит по швам: они постоянно ссорятся, к тому же молодая семья испытывает финансовые затруднения. Неожиданно супруги становятся счастливыми обладателями коробочки с кнопкой.

Им объясняют что, если нажать на кнопку, они немедленно получат 200 тыс. долларов. Одна тонкость — при каждом нажатии будет умирать совершенно незнакомый им человек