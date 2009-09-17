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The Box

Посылка, 2009

2009 / США
6.7 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Норма и Артур Льюис, пригородная пара с маленьким ребенком, получают в подарок деревянную шкатулку, которая в итоге приносит им только горе. Незнакомец передает им сообщение, что ящик способен принести своему владельцу один миллион долларов всего одним нажатием кнопки. Однако нажатие этой кнопки одновременно вызовет смерть другого человека где-нибудь в мире, кого-то, кого они не знают. Имея всего 24 часа, чтобы использовать шкатулку, Норма и Артур оказываются под влиянием поразительной моральной дилеммы и должны столкнуться с истинной природой своей человечности, чтобы понять, стоит ли их благополучие человеческой жизни… 

  • Главные герои, Норма Льюис и Артур Льюис, были созданы по образам родителей режиссера Ричарда Келли. Его мать также пострадала от травмы ноги после неудачного рентгеновского снимка, а его отец работал в НАСА и был одним из разработчиков камеры, используемой на корабле Viking Mars Landers, как и в фильме.
  • Когда няня просматривает стопку старых фантастических журналов Astounding, она упоминает название рассказа «День дебила». Он был написан Х. Бимом Пайпером. Это рассказ о том, что человечество возникло на Марсе и эмигрировало на Землю.
  • Фильм основан на рассказе “Кнопка, кнопка”, написанном американским фантастом Ричардом Мэтисоном. Это не первая экранизация произведений Мэтисона - так, по его рассказам были сняты картины “Под покровом ночи” (1977), “Куда приводят мечты” (1998), “Я - легенда” (2007). 
  • Музыку к фильму написали участники канадской группы Arcade Fire - Уин Батлер, Реджин Шассейн и Оуэн Паллетт. 
  • В одной из сцен Норма Льюис говорит друзьям ее сына, что ей всего 35 лет. Именно столько было исполнительнице этой роли Кэмерон Диас на момент съемок.

Брак Артура и Нормы трещит по швам: они постоянно ссорятся, к тому же молодая семья испытывает финансовые затруднения. Неожиданно супруги становятся счастливыми обладателями коробочки с кнопкой.

Им объясняют что, если нажать на кнопку, они немедленно получат 200 тыс. долларов. Одна тонкость — при каждом нажатии будет умирать совершенно незнакомый им человек

6.7 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 19 ноября 2009
Премьера в мире 17 сентября 2009
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Ричард Келли
Ричард Келли
В ролях
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Джиллиан Якобс
Бэйзил Хоффмэн
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Кристина Круглая 5 марта 2023, 19:45
Только СВEЖИЕ КЛАДЫ на KRAKEN 2krn(ставим точку)me ИCПОЛЬЗУЙТЕ ВПH. По всем горoдам РФ!
mononoke 2 апреля 2015, 12:51
интересненько!!!! камерон и ужасы интрегующе!!!!!!!!
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