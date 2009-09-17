Посылка, 2009

Норма и Артур Льюис, пригородная пара с маленьким ребенком, получают в подарок деревянную шкатулку, которая в итоге приносит им только горе. Незнакомец передает им сообщение, что ящик способен принести своему владельцу один миллион долларов всего одним нажатием кнопки. Однако нажатие этой кнопки одновременно вызовет смерть другого человека где-нибудь в мире, кого-то, кого они не знают. Имея всего 24 часа, чтобы использовать шкатулку, Норма и Артур оказываются под влиянием поразительной моральной дилеммы и должны столкнуться с истинной природой своей человечности, чтобы понять, стоит ли их благополучие человеческой жизни…
Брак Артура и Нормы трещит по швам: они постоянно ссорятся, к тому же молодая семья испытывает финансовые затруднения. Неожиданно супруги становятся счастливыми обладателями коробочки с кнопкой.
Им объясняют что, если нажать на кнопку, они немедленно получат 200 тыс. долларов. Одна тонкость — при каждом нажатии будет умирать совершенно незнакомый им человек