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Укрощение строптивых

Ukroshchenie stroptivykh 18+
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О фильме

Столичная тусовщица в компании своего бойфренда, бизнесмена по кличке Мурзик и его девушки-модели отправляется на Лазурный берег. Частный самолет должен был доставить гламурную четверку прямиком в Ниццу, однако что-то пошло не так, и герои приземлились посреди сибирской тайги. Коктейльные платья, открытые купальники и туфли на высоком каблуке здесь точно не к месту - девушкам приходится на ходу приспосабливать свой гардероб под здешние климатические условия, а также знакомиться с не слишком приветливыми местными жителями. Как представители московской богемы справятся с экстремальной ситуацией?

  • Производством фильма занималась петербургская кинокомпания “Никола-фильм”, известная такими проектами, как “Особенности национальной рыбалки” (1998), “Солнце” (2005), “Александр. Невская битва” (2008).
  • Юлия Галкина и Александр Носков в дальнейшем сыграли еще в двух сериалах - “Проснемся вместе?” (2012) и “Лондонград. Знай наших” (2015). 
  • “Укрощение строптивых” - второй фильм с участием Анны Семенович и Андрея Федорцова. Ранее оба появлялись в сериале “Литейный, 4” (2008), а в 2010 году появились в боевике “Вопрос чести”.  
  • Режиссер Игорь Каленов известен зрителю по работам “Все будет хорошо” (1995), “Чеховские мотивы” (2002), “Солнце” (2005).

Банкир Мурзин и его напарник Федор решают устроить своим подругам розыгрыш. Анонсировав им отпуск в Ницце, друзья во время полета меняют маршрут и приземляются в сибирской тайге, возле речки Ница. Вместо гламурного отдыха на Лазурном берегу фотомодели Кате предстоит неделя в лесной глуши на заимке «Медвежий угол». Но не на ту напали! Характер у Кати не сахар, и она устраивает своему «Мурзику» показательное выступление. Мурзин решает проучить строптивую подругу и ночью с остальными членами группы тайком уезжает с лесной заимки на трехдневную рыбалку.

Катя остается в 80 километрах от ближайшего жилья один на один с нелюдимым егерем Михалычем, который совсем не в восторге от гостей в принципе, и от Кати в частности. Городских пижонов поджидает в лесу и на озере множество смешных приключений и открытий. Выяснится, что по сравнению с упрямством Михалыча вся вредность Кати — детские капризы, хотя борьба будет вестись с переменным успехом. Егерь окажется полон сюрпризов, и, когда изгрызенный совестью Мурзин вернется на заимку за Катей, выяснится, что ей уже не очень-то и хочется уезжать.

Укрощение строптивых - трейлер
Укрощение строптивых  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 29 октября 2009
Дата выхода
29 октября 2009 Россия КароПрокат 16+
29 октября 2009 Беларусь
29 октября 2009 Казахстан
24 ноября 2009 США
29 октября 2009 Украина
Сборы в мире $2 219 979
Производство Nikola Film, Prior
Другие названия
Ukroshchenie stroptivykh, The Taming of the Shrews, Укрощение строптивых
Режиссер
Игорь Каленов
Игорь Каленов
В ролях
Анна Семенович
Анна Семенович
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Юлия Галкина
Юлия Галкина
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Андрей Носков
Андрей Носков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 15 голосов
4.1 IMDb
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