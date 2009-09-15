СССР. 90 – е…
Молодой человек живет в провинции. С раннего детства употребляет наркотики. Пишет авангардные пьесы для театра. Друзья у него - сплошь наркоманы, уголовники, панки. Ему исполняется 18. Он ложится в психбольницу, чтобы получить статью шизофреника и уклониться от службы в армии. Но план ломается, в психбольнице приходится получать жестокое принудительное лечение. Медикаментозное лечение, драки с санитарами, исповеди психопатов, галлюцинации - все это становится реальностью героя. Его жизнь в дурдоме переплетается с воспоминаниями о детстве и соединяется с жизнью другого героя - Румына, убийцы и наркомана, который при этом подобен БОГУ…
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