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Киноафиша Фильмы Я

Я

Ya 18+
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О фильме

СССР. 90 – е…

Молодой человек живет в провинции. С раннего детства употребляет наркотики. Пишет авангардные пьесы для театра. Друзья у него - сплошь наркоманы, уголовники, панки. Ему исполняется 18. Он ложится в психбольницу, чтобы получить статью шизофреника и уклониться от службы в армии. Но план ломается, в психбольнице приходится получать жестокое принудительное лечение. Медикаментозное лечение, драки с санитарами, исповеди психопатов, галлюцинации - все это становится реальностью героя. Его жизнь в дурдоме переплетается с воспоминаниями о детстве и соединяется с жизнью другого героя - Румына, убийцы и наркомана, который при этом подобен БОГУ…

Я - трейлер
Я  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 15 сентября 2009
Дата выхода
15 сентября 2009 Россия Аргумент Кино
15 октября 2009 Беларусь
15 октября 2009 Казахстан
15 октября 2009 Украина
Сборы в мире $49 110
Производство VVP Alians
Другие названия
Ya, I Am, Ja, Я
Режиссер
Игорь Волошин
Игорь Волошин
В ролях
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Алексей Полуян
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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