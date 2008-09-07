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Рестлер Рестлер
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The Wrestler

Рестлер, 2009

2009 / США
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65 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

В 80-х Рэнди Робинсон по прозвищу «Баран» был знаменитым рестлером. Сейчас, 20 лет спустя, он все еще пользуется былой славой. Он точно знает, чего хочет публика. Ринг приносит ему острые ощущения, фанаты по-прежнему преданы кумиру юности.

Неожиданный cердечный приступ вынуждает Рэнди уйти из рестлинга. И впервые в своей жизни он задается вопросом: если рестлинг для тебя – все, то что останется, когда не будет рестлинга?

В поисках нового смысла жизни он изо всех сил пытается наладить отношения с дочкой, которая по сей день не может простить отца за то, что он бросил ее много лет назад. Начинает роман со стареющей стриптизершей. Перебивается случайными заработками в магазине.

Но все это не может заменить ринга, ради которого рожден Рэнди «Баран» Робинсон. Возвращение в рестлинг для него неминуемо…

7.5 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 26 марта 2009
Премьера в мире 7 сентября 2008
Прокатчик Вольга
Режиссер
Даррен Аронофски
Даррен Аронофски
В ролях
Мариса Томей
Мариса Томей
Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд
Микки Рурк
Микки Рурк
Эйджэй Найду
Джуда Фридландер
Джуда Фридландер
Все актеры и съемочная группа
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Строго говоря, весь, без остатка, смысл фильма «Рестлер» изложен в короткой речи главного героя, которую он произнесет перед тем, как броситься через канаты в – буквально – омут финального поединка: «Когда живешь ярко – живешь как бы на износ: сжигаешь свечу с обоих концов…» Яркая жизнь на износ – единственно возможный способ существования для персонажа Микки Рурка, выступающего на ринге под «именем» Баран. И эта яркость…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:34
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
У Зака Снайдера есть идея для женской версии «Рестлера» с Эми Адамс в главной роли Он уверяет, что лучше нее с этой ролью никто не справится.
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25 мая 2021 15:32
Микки Рурк снимется в хоррор-триллере об опасностях богатства Экранную компанию звезде «Рестлера» составят Тэй Диггз и Джессика Уберуага. 
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30 сентября 2020 16:38
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