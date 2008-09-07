Рестлер, 2009

В 80-х Рэнди Робинсон по прозвищу «Баран» был знаменитым рестлером. Сейчас, 20 лет спустя, он все еще пользуется былой славой. Он точно знает, чего хочет публика. Ринг приносит ему острые ощущения, фанаты по-прежнему преданы кумиру юности.

Неожиданный cердечный приступ вынуждает Рэнди уйти из рестлинга. И впервые в своей жизни он задается вопросом: если рестлинг для тебя – все, то что останется, когда не будет рестлинга?

В поисках нового смысла жизни он изо всех сил пытается наладить отношения с дочкой, которая по сей день не может простить отца за то, что он бросил ее много лет назад. Начинает роман со стареющей стриптизершей. Перебивается случайными заработками в магазине.

Но все это не может заменить ринга, ради которого рожден Рэнди «Баран» Робинсон. Возвращение в рестлинг для него неминуемо…