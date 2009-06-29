Фильм создан по трагедии Сенеки в новом для кино жанре ритмодрамы, суть которого состоит в том, что ведущим звеном действия и основой атмосферы является музыка, которая была написана до начала съемок. Медея, бывшая колхидская царевна, узнает, что ее муж Ясон женится на Креусе, дочери царя Креонта. Убитая горем, она не может поверить, что тот, для кого она совершила страшные преступления, может ее покинуть. И решает она вернуть Ясона или отомстить. Страшна будет ее месть, ведь, Медея не простая женщина – она волшебница, и потусторонние силы приходят к ней по ее зову.