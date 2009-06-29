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Киноафиша Фильмы Медея

Медея

Medea 18+
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О фильме

Фильм создан по трагедии Сенеки в новом для кино жанре ритмодрамы, суть которого состоит в том, что ведущим звеном действия и основой атмосферы является музыка, которая была написана до начала съемок. Медея, бывшая колхидская царевна, узнает, что ее муж Ясон женится на Креусе, дочери царя Креонта. Убитая горем, она не может поверить, что тот, для кого она совершила страшные преступления, может ее покинуть. И решает она вернуть Ясона или отомстить. Страшна будет ее месть, ведь, Медея не простая женщина – она волшебница, и потусторонние силы приходят к ней по ее зову.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 29 июня 2009
Дата выхода
29 июня 2009 Россия 12+
29 июня 2009 Казахстан
29 июня 2009 Украина
Другие названия
Medeya, Медея
Режиссер
Наталья Кузнецова
В ролях
Лилиан Наврозашвили
Ким Дружинин
Ким Дружинин
Галина Петрова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
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