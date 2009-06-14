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Киноафиша Фильмы Кошечка

Кошечка

Koshechka 18+
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О фильме

На экране последовательно разворачиваются пять самостоятельных историй со своими персонажами, но, как мы выясняем в финале, связанными одной сюжетной линией. Пять разных героев. Пять столь не похожих друг на друга характеров и судеб. Автор показывает нам совершенно разные взгляды на жизнь младенца, подростка, успешного бизнесмена, писателя-неудачника и старухи-балерины. Каждый из них живет ожиданием Великого Шанса — на любовь, на успех, на справедливость. Чем в реальности оборачивается сокровенная надежда на лучшую долю, на взаимность и богатство?
Кошечка - трейлер
Кошечка  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 14 января 2010
Премьера в мире 14 июня 2009
Дата выхода
10 декабря 2009 Россия КароПрокат 16+
10 декабря 2009 Беларусь
10 декабря 2009 Казахстан
20 декабря 2009 США
10 декабря 2009 Украина
Сборы в мире $41 034
Другие названия
Koshechka, Kaķenīte, Kotka, Кошечка
Режиссер
Григорий Константинопольский
Григорий Константинопольский
В ролях
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Александр Стриженов
Александр Стриженов
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Кошечка - трейлер
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