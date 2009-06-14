На экране последовательно разворачиваются пять самостоятельных историй со своими персонажами, но, как мы выясняем в финале, связанными одной сюжетной линией. Пять разных героев. Пять столь не похожих друг на друга характеров и судеб. Автор показывает нам совершенно разные взгляды на жизнь младенца, подростка, успешного бизнесмена, писателя-неудачника и старухи-балерины. Каждый из них живет ожиданием Великого Шанса — на любовь, на успех, на справедливость. Чем в реальности оборачивается сокровенная надежда на лучшую долю, на взаимность и богатство?