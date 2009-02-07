Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Крик совы
Постер фильма Крик совы
Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Крик совы

Крик совы

The Cry of the Owl 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Роберт — парень, у которого много проблем. Вместо того, чтоб их решить, он предпочитает наблюдать за незнакомой ему девушкой издалека, однако, заметив его за этим странным занятием, девушка не вызывает полицию, а впускает его к себе домой. Ничего хорошего из этого не получается.

Страна Германия / Канада / Франция / Великобритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 7 февраля 2009
Дата выхода
12 марта 2009 Россия 16+
12 марта 2009 Бразилия
7 февраля 2009 Германия
12 марта 2009 Казахстан
21 мая 2010 Канада
6 октября 2009 Нидерланды
12 марта 2010 США
12 марта 2009 Украина
19 августа 2009 Франция
MPAA R
Бюджет $11 500 000
Сборы в мире $32 572
Производство BBC Film, MACT Productions, Myriad Pictures
Другие названия
The Cry of the Owl, Le cri du hibou, A bagoly kiáltása, Der Schrei der Eule, El grito de la lechuza, Il grido della civetta, Krzyk sowy, O Presságio da Coruja, O Voo da Coruja, Öinen huuto, Plač sovy, Pláč sovy, Saplantı, Sovin huk, The Watched, The Watcher, Tiếng Kêu Của Cú, Tipatul bufnitei, Voo da Coruja, Викът на кукумявката, Крик совы
Режиссер
Джейми Трейвис
В ролях
Пэдди Консидайн
Пэдди Консидайн
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Карл Прюнер
Филлип МакКензи
Джеймс Гилберт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Крик совы
Идем со мной 5.1
Идем со мной (2015)
Ужин 4.5
Ужин (2017)
Ловушка 5.2
Ловушка (2016)
Два лика января 6.3
Два лика января (2013)
Хорошие соседи 5.8
Хорошие соседи (2010)
Цинковая кровать 6.0
Цинковая кровать (2008)
Наблюдение 6.7
Наблюдение (2008)
Подводное течение 6.8
Подводное течение (2004)
Без компромиссов 6.8
Без компромиссов (2011)
В Америке 7.6
В Америке (2002)
Стриптизерши 6.5
Стриптизерши (2019)
Собственность дьявола 7.1
Собственность дьявола (1997)

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше