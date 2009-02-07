Отзывы о фильме
Роберт — парень, у которого много проблем. Вместо того, чтоб их решить, он предпочитает наблюдать за незнакомой ему девушкой издалека, однако, заметив его за этим странным занятием, девушка не вызывает полицию, а впускает его к себе домой. Ничего хорошего из этого не получается.
|12 марта 2009
|Россия
|16+
|12 марта 2009
|Бразилия
|7 февраля 2009
|Германия
|12 марта 2009
|Казахстан
|21 мая 2010
|Канада
|6 октября 2009
|Нидерланды
|12 марта 2010
|США
|12 марта 2009
|Украина
|19 августа 2009
|Франция