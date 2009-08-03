Бросок Кобры, 2009

Двум солдатам приказано перевезти специальные боеголовки, созданные компанией MARS, контролируемой Джеймсом Маккалленом. Когда на них нападают воры, их спасает секретное международное подразделение специального назначения, известное как «Джи-Ай Джо». Лидер команды, генерал Абернати, идет по следу воров – злой организации под названием «Кобра». Пока герои тренируются, чтобы присоединиться к отряду, выясняется, что Маккаллен тайно работает на Кобру и замышляет вернуть свои поедающие металл боеголовки «Наномит». Теперь герои должны остановить запуск этих боеголовок до того, как Кобра использует их, чтобы захватить мир…