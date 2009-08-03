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G.I. Joe: The Rise of Cobra

Бросок Кобры, 2009

2009 / США
7.5 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Двум солдатам приказано перевезти специальные боеголовки, созданные компанией MARS, контролируемой Джеймсом Маккалленом. Когда на них нападают воры, их спасает секретное международное подразделение специального назначения, известное как «Джи-Ай Джо». Лидер команды, генерал Абернати, идет по следу воров – злой организации под названием «Кобра». Пока герои тренируются, чтобы присоединиться к отряду, выясняется, что Маккаллен тайно работает на Кобру и замышляет вернуть свои поедающие металл боеголовки «Наномит». Теперь герои должны остановить запуск этих боеголовок до того, как Кобра использует их, чтобы захватить мир… 

  • Сиенна Миллер согласилась на роль баронессы, потому что в ней не было «нервного срыва, пристрастия к героину или смерти в конце», в отличие от обычного амплуа актрисы, которой хотелось отдохнуть от драматического кино и просто развлечься.
  • Деннис Куэйд взял на себя роль генерала Ястреба по настоянию своего сына, фаната франшизы. Группе так понравилось работать с ним, что сценарист фильма Стюарт Битти специально создал для актера еще 10-15 дополнительных сцен.
  • Рэй Парк нервничал из-за костюма ниндзя и просил попрактиковаться с ним дома, чтобы ему было комфортно на съемках. Он нашел, что костюм похож на резиновую ленту, и ему приходилось приложить немало усилий, чтобы передвигаться в нем.
  • Фильм основан на популярной детской серии игрушек Hasbro “Джо-солдат: Настоящий американский герой”, а также комиксов и мультфильмов, основанных на этой серии.
  • Для подготовки к роли Баронессы Сиенна Миллер усиленно тренировалась четыре месяца и набрала около двух килограммов мышечной массы. 
  • Изначально Ченнинг Татум отклонил предложение сыграть в фильме, решив, что кино прославляет войну. Однако когда он прочитал сценарий, то передумал, усмотрев в картине скорее фантастический экшн-триллер, чем военное кино.
  • Дизайн маски командира Кобры был значительно изменен, поскольку версия 1985 года слишком сильно напоминал маски Ку Клукс Клана.
  • Шрам под правым глазом Дюка был на оригинальной тридцатисантиметровой фигурке Джо, появившейся в 1964 году. Он был добавлен как знак авторского права, чтобы предотвратить незаконное копирование.

Базирующееся в Европе высокотехнологичное международное военное подразделение, известное как G.I.J.O.E., бросает вызов зловещей корпорации, руководимой знаменитым оружейным бароном.

7.5 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 6 августа 2009
Премьера в мире 3 августа 2009
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Стивен Соммерс
В ролях
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Рэйчел Николс
Рэйчел Николс
Все актеры и съемочная группа
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Бросок Кобры
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На 6 августа 2009 года российскими прокатчиками были анонсированы следующие картины (в алфавитном порядке): «Бабник», «Запретная любовь», «Запутались в любви», «Любовники». Сложно сказать, почему именно 6 августа должно было стартовать столь массированное любвеобилие, однако самым шумным и назойливым фильмом из этого пакета оказался «Бросок кобры», притаившийся – в алфавитном порядке – между «Бабником» и…
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disturatro 23 февраля 2023, 19:44
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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