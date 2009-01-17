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Сумасшедшая помощь Сумасшедшая помощь
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Сумасшедшая помощь, 2008

2008 / Россия
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Герой фильма, простой и бесхитростный парень Евгений прибыл на заработки в Москву из Белоруссии. Сразу же после того, как Женя вышел из поезда, на него напали гопники и отобрали все вещи, деньги и документы. Неизвестно, что было бы с парнем, если бы его не нашел и не приютил у себя пенсионер - не то сумасшедший, не то блаженный. Пожилой мужчина, в прошлом работавший инженером, одержим идеей наполнить этот мир добрыми делами. Однако и Женя, и его спаситель забывают о том, что реальность слишком жестока к таким открытым и светлым людям, как они…

  • По словам режиссера картины Бориса Хлебникова, роль Евгения была написана специально для Евгения Сытого. 
  • Настоящая фамилия Евгения Сытого - Костюков.
  • “Сумасшедшая помощь” - третий по счету фильм Бориса Хлебникова, одну из главных ролей в котором исполнил Евгений Сытый. В общей сложности актер сыграл в 12 картинах Хлебникова. 
  • За роль инженера Сергей Дрейден был отмечен премией “Ника”, а Анна Михалкова (дочка) - национальной премией кинокритики и кинопрессы “Белый слон”. 
  • Несмотря на то, что основные события “Сумасшедшей помощи” разворачиваются в Москве, съемки проходили в Ярославле. 
  • Чтобы достоверно рассказать о жизни гастарбайтеров, Борис Хлебников ездил на заводы и общался с рабочими, приехавшими в Россию на заработки.

Добрый, веселый, ленивый Евгений, снаряженный в дорогу тетей, приезжает в Москву из белорусской деревни на заработки... Криминальное происшествие неожиданно разлучает его с товарищами и оставляет одного без денег и документов. Избит, ограблен, запуган — казалось, Евгений обречен стать бомжом...

Но случается чудо. Бездомного провинциала приветил незнакомый москвич! Добрый человек, бывший инженер, проявляет необычную чуткость и открытость. Евгений живет у него дома. Хозяин покоряет его простотой и благородством, а главное — увлекает его пафосом борьбы с повседневным злом сегодняшнего мегаполиса.

Стремление помочь людям оборачивается для наших героев серией непредсказуемых веселых приключений. В то же время герои замечают странную закономерность: похоже, все зло в их районе исходит от единственного человека — ненавидящего свою работу участкового милиционера...

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 17 сентября 2009
Премьера в мире 17 января 2009
Возраст 18+
Прокатчик CP Classic
Режиссер
Борис Хлебников
Борис Хлебников
В ролях
Евгений Сытый
Евгений Сытый
Сергей Дрейден
Сергей Дрейден
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Александр Яценко
Александр Яценко
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сумасшедшая помощь 1 постер
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