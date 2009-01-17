Сумасшедшая помощь, 2008

Герой фильма, простой и бесхитростный парень Евгений прибыл на заработки в Москву из Белоруссии. Сразу же после того, как Женя вышел из поезда, на него напали гопники и отобрали все вещи, деньги и документы. Неизвестно, что было бы с парнем, если бы его не нашел и не приютил у себя пенсионер - не то сумасшедший, не то блаженный. Пожилой мужчина, в прошлом работавший инженером, одержим идеей наполнить этот мир добрыми делами. Однако и Женя, и его спаситель забывают о том, что реальность слишком жестока к таким открытым и светлым людям, как они…
Добрый, веселый, ленивый Евгений, снаряженный в дорогу тетей, приезжает в Москву из белорусской деревни на заработки... Криминальное происшествие неожиданно разлучает его с товарищами и оставляет одного без денег и документов. Избит, ограблен, запуган — казалось, Евгений обречен стать бомжом...
Но случается чудо. Бездомного провинциала приветил незнакомый москвич! Добрый человек, бывший инженер, проявляет необычную чуткость и открытость. Евгений живет у него дома. Хозяин покоряет его простотой и благородством, а главное — увлекает его пафосом борьбы с повседневным злом сегодняшнего мегаполиса.
Стремление помочь людям оборачивается для наших героев серией непредсказуемых веселых приключений. В то же время герои замечают странную закономерность: похоже, все зло в их районе исходит от единственного человека — ненавидящего свою работу участкового милиционера...