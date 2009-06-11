В центре сюжета – отношения между матерью и дочерью. На протяжении семи лет, с самого своего рождения, девочка воспитывалась бабкой. Ее мать все эти годы провела в тюрьме по обвинению в убийстве. Оказавшись на свободе, женщина возвращается в родной дом и приносит дочери в подарок игрушку – волчок. Девочка ждет, что теперь мать будет проводить с ней как можно больше времени, но у молодой женщины совсем другие цели и потребности. Она меняет кавалеров как перчатки, промышляет мелким воровством. Поначалу мать приводит своих любовников домой, но затем все чаще куда-то уезжает вместе с ними, несмотря на просьбы девочки побыть с ней…
Шестилетняя девочка живет с матерью, потерявшей себя в поисках счастья. Вернувшись из тюрьмы, она дарит дочке маленькую разноцветную игрушку: Волчка. Это имя как нельзя лучше подходит и самой девочке. Она могла бы вырасти настоящим волком, если бы не преданная, глубокая любовь к матери, которая даже не замечает этого, пока не становится слишком поздно.
|1 октября 2009
|Россия
|CP Classic
|18+
|1 октября 2009
|Беларусь
|1 октября 2009
|Казахстан
|11 ноября 2009
|США
|1 октября 2009
|Украина