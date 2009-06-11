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Постер фильма Волчок
Постер фильма Волчок
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7.0 Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Волчок

Волчок

Volchok 18+
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О фильме

В центре сюжета – отношения между матерью и дочерью. На протяжении семи лет, с самого своего рождения, девочка воспитывалась бабкой. Ее мать все эти годы провела в тюрьме по обвинению в убийстве. Оказавшись на свободе, женщина возвращается в родной дом и приносит дочери в подарок игрушку – волчок. Девочка ждет, что теперь мать будет проводить с ней как можно больше времени, но у молодой женщины совсем другие цели и потребности. Она меняет кавалеров как перчатки, промышляет мелким воровством. Поначалу мать приводит своих любовников домой, но затем все чаще куда-то уезжает вместе с ними, несмотря на просьбы девочки побыть с ней…

  • Режиссером и сценаристом фильма выступил обладатель премий «Дебют» и «Антибукер» Василий Сигарев. 
  • Картина была отмечена рядом престижных кинонаград. Среди них – премии «Кинотавра», в том числе за лучший фильм, сценарий и лучшую женскую роль, премия «Ника» за лучшую операторскую работу, приз кинофестиваля в Цюрихе за лучший фильм. 
  • «Волчок» – вторая совместная работа Яны Трояновой и Василия Сигарева. В 2007 году актриса исполнила главную роль в короткометражке Сигарева «Сахар». В дальнейшем она снялась в других фильмах режиссера – «Жить» (2011), «Страна ОЗ» (2015), Z (2016). 
  • Этот фильм стал дебютом в кино для популярного театрального драматурга Василия Сигарева. Произошел редкий случай: первая же картина молодого режиссера выиграла главный приз «Кинотавра» и множество других призов по всему миру. 
  • По словам самого Сигарева, его, как и других театральных режиссеров, работающих в кино, таких как Кирилл Серебренников и Иван Вырыпаев, отличает метафорическое мышление, необходимость придумать форму и язык для своего высказывания. 
  • Фильм во многом вдохновлен Яной Трояновой, постоянной актрисой и бывшей женой режиссера. По сути картина является экранизацией ее детских воспоминаний. Кроме того, Троянова участвовала в разработке сценария, выборе натуры и в кастинге.

Шестилетняя девочка живет с матерью, потерявшей себя в поисках счастья. Вернувшись из тюрьмы, она дарит дочке маленькую разноцветную игрушку: Волчка. Это имя как нельзя лучше подходит и самой девочке. Она могла бы вырасти настоящим волком, если бы не преданная, глубокая любовь к матери, которая даже не замечает этого, пока не становится слишком поздно.

Волчок - трейлер
Волчок  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 11 июня 2009
Дата выхода
1 октября 2009 Россия CP Classic 18+
1 октября 2009 Беларусь
1 октября 2009 Казахстан
11 ноября 2009 США
1 октября 2009 Украина
Сборы в мире $57 358
Производство Кинокомпания Коктебель, Централ Партнершип, Министерство культуры и кинематографии Российской Федерации
Другие названия
Volchok, Wolfy, Bączek, Búgócsiga, Vilcēns, Vilkelis, Волчок, Дзиґа
Режиссер
Василий Сигарев
Василий Сигарев
В ролях
Полина Плучек
Яна Троянова
Яна Троянова
Вероника Лысакова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb
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Волчок

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