В центре сюжета – отношения между матерью и дочерью. На протяжении семи лет, с самого своего рождения, девочка воспитывалась бабкой. Ее мать все эти годы провела в тюрьме по обвинению в убийстве. Оказавшись на свободе, женщина возвращается в родной дом и приносит дочери в подарок игрушку – волчок. Девочка ждет, что теперь мать будет проводить с ней как можно больше времени, но у молодой женщины совсем другие цели и потребности. Она меняет кавалеров как перчатки, промышляет мелким воровством. Поначалу мать приводит своих любовников домой, но затем все чаще куда-то уезжает вместе с ними, несмотря на просьбы девочки побыть с ней…