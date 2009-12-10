Аватар, 2009

Главный герой, морской пехотинец с параличом нижних конечностей по имени Джейк Салли, участвует в исследовательской миссии на далекую планету Пандора. Там он узнает о намерениях предпринимателя Паркера Селфриджа изгнать местный народ На'ви из зеленой части планеты, чтобы добыть драгоценный материал, находящийся под их богатыми лесами. В обмен на операцию на позвоночнике, которая вновь поставит его на ноги, Джейк соглашается шпионить за На'ви в теле одного из них. Но долгое нахождение вместе с инопланетянами полностью меняет его мировоззрение…
Культовый научно-фантастический блокбастер, над которым сценарист и режиссер Джеймс Кэмерон работал более 10 лет, стал символом начала новой эпохи трехмерного кино и на протяжении целого десятилетия удерживал статус самого кассового фильма в истории человечества.
Джейк Салли — бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса.
Поскольку воздух Пандоры токсичен, была создана программа «Аватар», в которой сознание людей подключается к аватару, биологическому телу с дистанционным управлением, помогающее находиться в этой губительной атмосфере. Аватары — созданные при помощи генной инженерии гибриды, полученные комбинированием человеческой ДНК и ДНК коренных жителей планеты Пандоры, На`ви.
Получив второе рождение в виде аватара, Джейк снова может ходить. Его миссия — уничтожить На`ви, которые стали основным препятствием для добычи ценной руды. Но прекрасная аборигенка Нейтири спасает Джейку жизнь, и после этого все меняется. Джейка принимают в ее клан, и он учится быть одним из них, что включает в себя выполнение множества задач и прохождение многочисленных испытаний.
По мере того, как отношения Джейка с его вынужденной наставницей Нейтири становятся более близкими, он учится уважать мир На`ви и в итоге находит в нем свое место. Вскоре его ждет последнее испытание, когда он поведет местную расу на битву, в которой будет решаться не больше и не меньше, чем судьба целого мира.
Но не более того. Простой, не… Читать дальше…