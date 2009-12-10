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Аватар, 2009

2009 / США
8.8 Оцените
794 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой, морской пехотинец с параличом нижних конечностей по имени Джейк Салли, участвует в исследовательской миссии на далекую планету Пандора. Там он узнает о намерениях предпринимателя Паркера Селфриджа изгнать местный народ На'ви из зеленой части планеты, чтобы добыть драгоценный материал, находящийся под их богатыми лесами. В обмен на операцию на позвоночнике, которая вновь поставит его на ноги, Джейк соглашается шпионить за На'ви в теле одного из них. Но долгое нахождение вместе с инопланетянами полностью меняет его мировоззрение… 

Культовый научно-фантастический блокбастер, над которым сценарист и режиссер Джеймс Кэмерон работал более 10 лет, стал символом начала новой эпохи трехмерного кино и на протяжении целого десятилетия удерживал статус самого кассового фильма в истории человечества.

  • Язык На'ви был создан с нуля лингвистом Полом Р. Фроммером. Джеймс Кэмерон нанял его, чтобы он создал язык, который актерам было бы легко произносить, но не напоминавший человеческий язык. Фроммер создал около 1000 слов из словаря На'ви. 
  • Во время прослушиваний Сэм Уортингтон жил в своей машине. Будучи австралийцем, актер признался, что было легче овладеть языком на'ви, чем американским акцентом.
  • Изначально Джеймс Кэмерон планировал завершить фильм к выпуску в 1999 году, но стоимость спецэффектов, которые ему требовались, составила 400 миллионов долларов. Ни одна студия не взялась финансировать фильм, и он был отложен. 
  • На роль доктора Грейс Августин рассматривалась кандидатура Джоди Фостер.
  • У аватаров людей на руках по пять пальцев, в то время как у коренных жителей Пандоры их всего по четыре.
  • Для создания картины потребовался почти один петабайт дискового пространства, что равняется 1024 терабайтам. При этом все спецэффекты “Титаника” того же Кэмерона заняли в 500 раз меньше места – всего около 2 терабайт.
  • По словам самого Джеймса Кэмерона, романтическая линия Джейка и Нейтири схожа с любовной историей Джека и Розы из “Титаника”.
  • Внешний облик На’ви был вдохновлен сном матери Джеймса Кэмерона, в котором ей привиделась четырехметровая женщина с синей кожей. Также Кэмерон неоднократно рассказывал о связи фильма с индуистскими верованиями и традициями.
  • “Аватар” стал третьей совместной работой Джеймса Кэмерона и композитора Джеймса Хорнера. Ранее они работали вместе над фильмами “Чужие” и “Титаник”.

Джейк Салли — бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса.

Поскольку воздух Пандоры токсичен, была создана программа «Аватар», в которой сознание людей подключается к аватару, биологическому телу с дистанционным управлением, помогающее находиться в этой губительной атмосфере. Аватары — созданные при помощи генной инженерии гибриды, полученные комбинированием человеческой ДНК и ДНК коренных жителей планеты Пандоры, На`ви.

Получив второе рождение в виде аватара, Джейк снова может ходить. Его миссия — уничтожить На`ви, которые стали основным препятствием для добычи ценной руды. Но прекрасная аборигенка Нейтири спасает Джейку жизнь, и после этого все меняется. Джейка принимают в ее клан, и он учится быть одним из них, что включает в себя выполнение множества задач и прохождение многочисленных испытаний.

По мере того, как отношения Джейка с его вынужденной наставницей Нейтири становятся более близкими, он учится уважать мир На`ви и в итоге находит в нем свое место. Вскоре его ждет последнее испытание, когда он поведет местную расу на битву, в которой будет решаться не больше и не меньше, чем судьба целого мира.

8.8 Оцените
794 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 17 декабря 2009
Премьера в мире 10 декабря 2009
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон
В ролях
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Зои Салдана
Зои Салдана
Джованни Рибизи
Джованни Рибизи
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Джеймс Кэмерон, всегда идущий в авангарде кинотехнологий, тем не менее каждый раз снимает фильмы, пропитанные духом традиции. Революционные для своего времени «Терминаторы» – революционные именно в области спецэффектов – по содержанию были чуть ли не манифестом старого доброго гуманизма, каким он сформировался к концу ХХ века. «Аватар» в этом смысле еще более радикален. С одной стороны, при помощи многочисленных тружеников новозеландской WETA Digital и…
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WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 29/08/2010 - 11:56:04):Да, безусловно, в техническом плане, Аватар - фильм выдающийся...
Но не более того. Простой, не… Читать дальше…
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Когда вышла из зала, подумала, что ничего лучше я не видела, не снимали и не будет. Сходила еще раз. То же самое. Скачала саундтреки. Долго слушала.… Читать дальше…
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