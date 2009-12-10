Аватар, 2009

Главный герой, морской пехотинец с параличом нижних конечностей по имени Джейк Салли, участвует в исследовательской миссии на далекую планету Пандора. Там он узнает о намерениях предпринимателя Паркера Селфриджа изгнать местный народ На'ви из зеленой части планеты, чтобы добыть драгоценный материал, находящийся под их богатыми лесами. В обмен на операцию на позвоночнике, которая вновь поставит его на ноги, Джейк соглашается шпионить за На'ви в теле одного из них. Но долгое нахождение вместе с инопланетянами полностью меняет его мировоззрение…

Культовый научно-фантастический блокбастер, над которым сценарист и режиссер Джеймс Кэмерон работал более 10 лет, стал символом начала новой эпохи трехмерного кино и на протяжении целого десятилетия удерживал статус самого кассового фильма в истории человечества.