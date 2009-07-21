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Дитя тьмы Дитя тьмы
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Orphan

Дитя тьмы, 2009

2009 / США
7.6 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Супружеская пара, совсем недавно потерявшая своего ребенка, удочеряет девятилетнюю девочку, которая оказывается совсем не такой милой и безобидной, как это могло показаться на первый взгляд.
7.6 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 8 октября 2009
Премьера в мире 21 июля 2009
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Хауме Кольет-Серра
Хауме Кольет-Серра
В ролях
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Вера Фармига
Вера Фармига
Джимми Беннетт
Лорри Айерс
Мэттью Раудсепп
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дитя тьмы 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Марушка 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто замечательный,весь фильм пролетает за 5 минут,по-больше бы таких снимали!!!
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32 голоса
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саундтрек фильма Дитя тьмы
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