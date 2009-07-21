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Дитя тьмы
Orphan
Дитя тьмы, 2009
2009 / США
Трейлер
7.6
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32
голоса
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
драма
мистика
ужасы
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О фильме
Супружеская пара, совсем недавно потерявшая своего ребенка, удочеряет девятилетнюю девочку, которая оказывается совсем не такой милой и безобидной, как это могло показаться на первый взгляд.
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7.6
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2009
Премьера в России
8 октября 2009
Премьера в мире
21 июля 2009
Возраст
16+
Прокатчик
КАРО Премьер
Режиссер
Хауме Кольет-Серра
В ролях
Питер Сарсгаард
Вера Фармига
Джимми Беннетт
Лорри Айерс
Мэттью Раудсепп
Все актеры и съемочная группа
2 постера
В общем рейтинге
915
В жанре «драма»
336
В жанре «мистика»
29
В жанре «ужасы»
63
В фильмах США
660
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Отзывы о фильме
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Марушка
2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто замечательный,весь фильм пролетает за 5 минут,по-больше бы таких снимали!!!
Отзывы
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32
голоса
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саундтрек фильма
Дитя тьмы
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Эстер начинает свои страшные дела в трейлере фильма ужасов «Дитя тьмы: Первая жертва»
Заглавную роль вновь исполнила Изабель Фурман.
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14 июля 2022 10:33
Во всем виноваты русские: хоррор «Дитя тьмы» получит приквел
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