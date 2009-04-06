Коко до Шанель, 2008

Фильм рассказывает о начале пути одной из самых ярких женщин в истории Франции. Юность Габриэль Шанель нельзя назвать безоблачной - чтобы заработать себе на хлеб, вместе со своими сестрами девушка допоздна работала в швейном салоне, а после выступала с песенками в ресторане. Здесь она познакомилась с офицером Этьеном Бальсаном, который вывел молодую и экстравагантную особу в свет. Вскоре Коко упорхнула от Этьена к другому и начала новую жизнь. Шляпная мастерская, которую Шанель открыла в Париже, быстро становится популярной. Но судьба подкидывает девушке новые испытания…
Воспитанная в приюте, выросшая среди маргиналов и проституток, певичка в дешевом кабаре. Она так и осталась бы на дне жизни, не будь она Коко Шанель. Этот фильм расскажет о пути Шанель из ее темного прошлого в ослепительную светскую жизнь Парижа. Вы станете свидетелями чудесного превращения, её удач и поражений, её любовных побед и трагедий. Коко перевернула мир высокой моды и заставила подчиниться своему стилю миллионы людей. Но легко ли быть революционером в мире зависти и интриг, и какой она была, Коко до Шанель?...