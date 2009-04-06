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Коко до Шанель Коко до Шанель
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Coco avant Chanel

Коко до Шанель, 2008

2008 / Франция
7.5 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Фильм рассказывает о начале пути одной из самых ярких женщин в истории Франции. Юность Габриэль Шанель нельзя назвать безоблачной - чтобы заработать себе на хлеб, вместе со своими сестрами девушка допоздна работала в швейном салоне, а после выступала с песенками в ресторане. Здесь она познакомилась с офицером Этьеном Бальсаном, который вывел молодую и экстравагантную особу в свет. Вскоре Коко упорхнула от Этьена к другому и начала новую жизнь. Шляпная мастерская, которую Шанель открыла в Париже, быстро становится популярной. Но судьба подкидывает девушке новые испытания…

  • В одной из сцен фильма Этьен Бальсан держит клюшку для игры в поло левой рукой. Согласно современным правилам игры, это недопустимо, однако во времена Шанель такой вариант был разрешен.
  • В сцене, где Бой позволяет Коко сесть за руль автомобиля, шею героини украшает белый шарф. Однако когда машина останавливается и Шанель выходит из нее, шарфа на ней уже нет. 
  • В 2010 году художник по костюмам Катрин Летерье получила премию "Оскар" в номинации "Лучший дизайн костюмов". Кроме того, труды Летерье были отмечены премиями BAFTA, "Сезар" и премией Европейской академии кино. 
  • Производственный бюджет фильма составил 23 миллиона долларов.

Воспитанная в приюте, выросшая среди маргиналов и проституток, певичка в дешевом кабаре. Она так и осталась бы на дне жизни, не будь она Коко Шанель. Этот фильм расскажет о пути Шанель из ее темного прошлого в ослепительную светскую жизнь Парижа. Вы станете свидетелями чудесного превращения, её удач и поражений, её любовных побед и трагедий. Коко перевернула мир высокой моды и заставила подчиниться своему стилю миллионы людей. Но легко ли быть революционером в мире зависти и интриг, и какой она была, Коко до Шанель?...

7.5 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 8 октября 2009
Премьера в мире 6 апреля 2009
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Анн Фонтен
Анн Фонтен
В ролях
Одри Тоту
Одри Тоту
Алессандро Нивола
Алессандро Нивола
Мари Жиллен
Мари Жиллен
Эммануэль Дево
Эммануэль Дево
Бенуа Пульворд
Бенуа Пульворд
Все актеры и съемочная группа
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Коко до Шанель

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