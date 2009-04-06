Коко до Шанель, 2008

Воспитанная в приюте, выросшая среди маргиналов и проституток, певичка в дешевом кабаре. Она так и осталась бы на дне жизни, не будь она Коко Шанель. Этот фильм расскажет о пути Шанель из ее темного прошлого в ослепительную светскую жизнь Парижа. Вы станете свидетелями чудесного превращения, её удач и поражений, её любовных побед и трагедий. Коко перевернула мир высокой моды и заставила подчиниться своему стилю миллионы людей. Но легко ли быть революционером в мире зависти и интриг, и какой она была, Коко до Шанель?...