Палата №6, 2009

Современная вариация на тему повести Антона Павловича Чехова "Палата №6" расскажет историю главврача провинциальной психиатрической клиники Андрея Ефимовича Рагина, который неожиданно для себя находит среди пациентов интересного для него собеседника и в итоге сам понемногу превращается в душевнобольного.
Главный врач провинциальной психиатрической больницы Рагин обнаруживает в одном из своих пациентов человека с оригинальным мышлением, более того – собственной философией. В беседах с душевнобольным доктор видит безумие мира и скоро сам теряет рассудок…Но кто вправе решать, где та грань, за которой начинается безумие?