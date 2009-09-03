Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Палата №6 Палата №6
Киноафиша Фильмы Палата №6

Палата №6, 2009

2009 / Россия
7.3 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
Билеты от 300 ₽
Билеты от 300 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
Причины посмотреть Факты О фильме

Современная вариация на тему повести Антона Павловича Чехова "Палата №6" расскажет историю главврача провинциальной психиатрической клиники Андрея Ефимовича Рагина, который неожиданно для себя находит среди пациентов интересного для него собеседника и в итоге сам понемногу превращается в душевнобольного.

  • Ряд ключевых сцен снимали в действующем психоневрологическом интернате, который расположен на территории Николо-Пешношского монастыря в Дмитровском районе Подмосковья. Персонажей второго плана и эпизодические роли сыграли реальные пациенты интерната.
  • Сцена, в которой одна из девочек не сумела сдержать смех, а вторая, наоборот, не смогла засмеяться, не входила в первоначальный сценарий и была запечатлена совершенно случайно
  • Съемочный период занял всего месяц.
  • Сценарий к фильму Карен Шахназаров и Александр Бородянский написали в 1988 году. На тот момент планировалось, что Андрея Рагина сыграет Марчелло Мастроянни, но из-за творческих разногласий с итальянскими продюсерами проект был отложен на два десятилетия.
  • Сыгравший Рагина Владимир Ильин получил приз за лучшую мужскую роль на Московском Международном кинофестивале 2009.

Главный врач провинциальной психиатрической больницы Рагин обнаруживает в одном из своих пациентов человека с оригинальным мышлением, более того – собственной философией. В беседах с душевнобольным доктор видит безумие мира и скоро сам теряет рассудок…Но кто вправе решать, где та грань, за которой начинается безумие?

7.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 3 сентября 2009
Премьера в мире 3 сентября 2009
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Карен Шахназаров
Карен Шахназаров
В ролях
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Алексей Вертков
Алексей Вертков
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Алексей Жарков
Алексей Жарков
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Палата №6 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Мир Искусства
16:05 от 300 ₽
Полное расписание и билеты

Палата №6 смотреть онлайн

Палата №6
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Палата №6» в кинотеатрах

пт 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Палата №6»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мир Искусства Новослободская
2D
16:05 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Приложение киноафиши