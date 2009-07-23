Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Отдамся в хорошие руки
1 постер
Киноафиша Фильмы Отдамся в хорошие руки

Отдамся в хорошие руки

Otdamsya v khoroshie ruki 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Юная синеглазая красотка Маша живет с двумя братьями в странном доме на берегу Черного моря. Их мать отправилась на поиски лучшей жизни, а семейству Солнцевых приходится выживать самостоятельно. В поисках средств к существованию, Маша и ее братья попадают в водоворот разнообразных приключений. В череде событий мелькает богатый француз и погоня за ним с целью замужества, и семейка безбашенных соседей во главе с суровым папашей, и парочка влюбленных в Машу милиционеров, а так же байкеры, вооруженное ограбление, угон машины и незаконное пересечение границы. Все это — далеко не полный список приключений семьи Солнцевых на фоне крымских пейзажей. А в конце, как в сказке, героиня находит свою любовь.
Отдамся в хорошие руки - трейлер
Отдамся в хорошие руки  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 23 июля 2009
Дата выхода
23 июля 2009 Россия SeaView Company
23 июля 2009 Беларусь
23 июля 2009 Казахстан
3 декабря 2009 США
23 июля 2009 Украина
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $343 489
Производство Amber Studio, Seaview Company
Другие названия
Otdamsya v khoroshie ruki, Get That Girl, Отдамся в хорошие руки
Режиссер
Наталья Новик
В ролях
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Рената Литвинова
Рената Литвинова
Марат Башаров
Марат Башаров
Екатерина Кудринская
Екатерина Кудринская
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Отдамся в хорошие руки - трейлер
Отдамся в хорошие руки Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше