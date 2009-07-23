Юная синеглазая красотка Маша живет с двумя братьями в странном доме на берегу Черного моря. Их мать отправилась на поиски лучшей жизни, а семейству Солнцевых приходится выживать самостоятельно. В поисках средств к существованию, Маша и ее братья попадают в водоворот разнообразных приключений. В череде событий мелькает богатый француз и погоня за ним с целью замужества, и семейка безбашенных соседей во главе с суровым папашей, и парочка влюбленных в Машу милиционеров, а так же байкеры, вооруженное ограбление, угон машины и незаконное пересечение границы. Все это — далеко не полный список приключений семьи Солнцевых на фоне крымских пейзажей. А в конце, как в сказке, героиня находит свою любовь.

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