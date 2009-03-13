Отзывы о фильме
Черная комедия о современных амазонках. На курсах по управлению гневом волей случая встретились три женщины: скромный бухгалтер Алекс, зубной техник Никки и служащая компании по уничтожению грызунов Стелла. Так формируется бригада "терминаторш", мстящих мужчинам-обидчикам.
|13 марта 2009
|Россия
|Централ Партнершип
|16+
|5 января 2010
|Бельгия
|7 декабря 2012
|Италия
|13 марта 2009
|Казахстан
|2 ноября 2010
|США
|13 марта 2009
|Украина
|25 августа 2010
|Швеция