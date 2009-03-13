Оповещения от Киноафиши
5.5 Рейтинг IMDb: 5.2
Сдохни!

ExTerminators 18+
О фильме

Черная комедия о современных амазонках. На курсах по управлению гневом волей случая встретились три женщины: скромный бухгалтер Алекс, зубной техник Никки и служащая компании по уничтожению грызунов Стелла. Так формируется бригада "терминаторш", мстящих мужчинам-обидчикам.

Сдохни! - репортаж о съемках
Сдохни!  репортаж о съемках
Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 13 марта 2009
Дата выхода
13 марта 2009 Россия Централ Партнершип 16+
5 января 2010 Бельгия
7 декабря 2012 Италия
13 марта 2009 Казахстан
2 ноября 2010 США
13 марта 2009 Украина
25 августа 2010 Швеция
MPAA R
Производство Michaelson Films, UTV Motion Pictures
Другие названия
ExTerminators, Come ti ammazzo l'ex, ExTerminadoras, Exterminatoarele, Exterminatorki, Сдохни, 爱情终结者
Режиссер
Джон Инвуд
В ролях
Хизер Грэм
Хизер Грэм
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Мэттью Сеттл
Мэттью Сеттл
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Сэм Ллойд
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.5
Оцените 13 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Сдохни! - репортаж о съемках
Сдохни! Репортаж о съемках
Кадры из фильма
