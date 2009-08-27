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Постер мультфильма Гора самоцветов 4
5.5
Киноафиша Фильмы Гора самоцветов 4
5.5

Гора самоцветов 4

, 2008
Россия / анимация / 18+
Постер мультфильма Гора самоцветов 4
5.5

О фильме

Сборник анимационных фильмов.

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 27 августа 2009
Дата выхода
27 августа 2009 Россия Панорама Кино
27 августа 2009 Беларусь
27 августа 2009 Казахстан
27 августа 2009 Украина

Рейтинг мультфильма

5.5
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Место в рейтинге
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