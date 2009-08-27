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5.5
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Фильмы
Гора самоцветов 4
5.5
Гора самоцветов 4
, 2008
Россия / анимация / 18+
О мультфильме
Расписание
Кадры
Постеры
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5.5
О фильме
Сборник анимационных фильмов.
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Детали мультфильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 5 минут
Год выпуска
2008
Премьера в мире
27 августа 2009
Дата выхода
27 августа 2009
Россия
Панорама Кино
27 августа 2009
Беларусь
27 августа 2009
Казахстан
27 августа 2009
Украина
Рейтинг мультфильма
5.5
Оцените
10
голосов
Место в рейтинге
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