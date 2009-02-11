Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Рики
Ricky
Рики, 2009
2009 / Франция / Италия
Смотреть трейлер
5.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Жанр:
фантастика
драма
комедия
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Когда Кати, обыкновенная женщина, встречает Пако, обыкновенного мужчину, происходит нечто магическое и чудесное — любовь. Из этого союза рождается необыкновенный ребёнок — Рики.
Развернуть
5.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2009
Премьера в России
4 июня 2009
Премьера в мире
11 февраля 2009
Возраст
18+
Прокатчик
CP Classic
Режиссер
Франсуа Озон
В ролях
Александра Лами
Серхи Лопес
Жан-Клод Боль-Редда
Андре Вильм
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Рики
Двуличный любовник
(2017)
6.090909
Новая подружка
(2014)
7
В доме
(2012)
7.352941
Отчаянная домохозяйка
(2010)
7.6
Убежище
(2009)
6.8
Ангел
(2007)
7.5
5x2
(2004)
5.9
Под песком
(2000)
7.2
Капли дождя на раскаленных скалах
(2000)
5.9
Криминальные любовники
(1999)
6.090909
Крысятник
(1998)
7.071429
Петер фон Кант
(2022)
7.090909
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
13
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Отзывы
2023, Китай, анимация
Related video
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить