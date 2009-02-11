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Рики Рики
Киноафиша Фильмы Рики
Ricky

Рики, 2009

2009 / Франция / Италия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме
Когда Кати, обыкновенная женщина, встречает Пако, обыкновенного мужчину, происходит нечто магическое и чудесное — любовь. Из этого союза рождается необыкновенный ребёнок — Рики.
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 4 июня 2009
Премьера в мире 11 февраля 2009
Возраст 18+
Прокатчик CP Classic
Режиссер
Франсуа Озон
Франсуа Озон
В ролях
Александра Лами
Александра Лами
Серхи Лопес
Серхи Лопес
Жан-Клод Боль-Редда
Жан-Клод Боль-Редда
Андре Вильм
Андре Вильм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рики 2 постера
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