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По ту сторону кровати
De l'autre côté du lit / Changing Sides
По ту сторону кровати, 2008
2008 / Франция
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7.0
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Рейтинг IMDb: 5.5
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Жанр:
комедия
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О фильме
Забавная история о семейном кризисе и выходе из него. Для сохранения брака супруги вынуждены полностью поменяться своим образом жизни, как и соответствующим ему обязанностями и привычками.
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7.0
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2008
Премьера в России
7 мая 2009
Премьера в мире
7 января 2009
Возраст
18+
Прокатчик
Каскад
Режиссер
Паскаль Пузадо
В ролях
Софи Марсо
Дэни Бун
Антуан Дюлери
Анни Дюпре
Все актеры и съемочная группа
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Комедии для мужчин
1 постер
В общем рейтинге
1866
В жанре «комедия»
507
В фильмах Франции
125
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