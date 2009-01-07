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По ту сторону кровати По ту сторону кровати
Киноафиша Фильмы По ту сторону кровати
De l'autre côté du lit / Changing Sides

По ту сторону кровати, 2008

2008 / Франция
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23 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме
Забавная история о семейном кризисе и выходе из него. Для сохранения брака супруги вынуждены полностью поменяться своим образом жизни, как и соответствующим ему обязанностями и привычками.
7.0 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 7 мая 2009
Премьера в мире 7 января 2009
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Паскаль Пузадо
В ролях
Софи Марсо
Софи Марсо
Дэни Бун
Дэни Бун
Антуан Дюлери
Антуан Дюлери
Анни Дюпре
Все актеры и съемочная группа
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По ту сторону кровати смотреть онлайн

По ту сторону кровати
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