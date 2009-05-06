Звездный путь, 2009

В день рождения Джеймса Т. Кирка его отец погиб на своем поврежденном звездолете в последнем противостоянии ромуланскому судну, ищущему посла Спока, который в это время рос на Вулкане. 25 лет спустя Джеймс Т. Кирк, выросший без отца, превратился в молодого и мятежного смутьяна. Получив вызов от капитана Кристофера Пайка, чтобы реализовать свой потенциал в Звездном флоте, он вызывает раздражение своих коллег, таких как командир Спок. Внезапно на Вулкане происходит чрезвычайная ситуация, и новейший корабль USS Enterprise, укомплектованный многообещающими кадетами, такими как Ниота Ухура, Хикару Сулу, Павел Чехов и даже сам Кирк, отправляется на последний рубеж галактики, чтобы остановить угрозу…
Судьба галактики в руках непримиримых соперников, принадлежащих к совершенно разным мирам. Один из них — Джеймс Тибериус Кирк, хулиган из Айовы, прирожденный лидер, и искатель приключений. Второй, Спок, вырос на планете Вулкан и стал изгоем по причине своего получеловеческого происхождения.
Кирк и Спок являются полными противоположностями; стремясь познать свою истинную сущность и понять, что они могут дать миру, молодые люди вскоре становятся непримиримыми соперниками. Один из них движим страстями, другой руководствуется холодной логикой. Они не желают признавать достоинства друг друга и отчаянно пытаются попасть в число немногих избранных, которым предстоит войти в команду самого современного звездолета — «Энтерпрайз».