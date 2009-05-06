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Star Trek

Звездный путь, 2009

2009 / США
7.7 Оцените
121 голос Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В день рождения Джеймса Т. Кирка его отец погиб на своем поврежденном звездолете в последнем противостоянии ромуланскому судну, ищущему посла Спока, который в это время рос на Вулкане. 25 лет спустя Джеймс Т. Кирк, выросший без отца, превратился в молодого и мятежного смутьяна. Получив вызов от капитана Кристофера Пайка, чтобы реализовать свой потенциал в Звездном флоте, он вызывает раздражение своих коллег, таких как командир Спок. Внезапно на Вулкане происходит чрезвычайная ситуация, и новейший корабль USS Enterprise, укомплектованный многообещающими кадетами, такими как Ниота Ухура, Хикару Сулу, Павел Чехов и даже сам Кирк, отправляется на последний рубеж галактики, чтобы остановить угрозу… 

  • Саймон Пегг не пробовался на роль: он просто получил имейл от Джей-Джея Абрамса с вопросом, не хочет ли он сыграть Скотти. Пегг сказал, что сделал бы это бесплатно или даже заплатил Абрамсу за роль в этом фильме, если бы он сам не предложил. 
  • В качестве отсылки к происхождению Павла Чехова звук, с которым открываются автоматические двери на корабле, это звук смыва воды в туалетах российских поездов. 
  • В сцене космического прыжка актеры сначала снимались на ремнях безопасности, лицом вниз, однако они постоянно теряли сознание от приливов крови к голове. В конце концов Абрамсу пришла в голову идея снимать актеров, стоящих на зеркалах. 
  • По словам Карла Урбана, производство и съемки фильма были ультра-секретными: «Существует определенный уровень безопасности и секретности, который мы все были вынуждены принять. Это правда было своего рода параноидальное безумие. Нам было запрещено гулять в костюмах, а ездить приходилось замаскированных гольф-карах».
  • В сцене, где Кирк проходит тест Кобаяши Мару, он ест яблоко, которое также ест его герой, рассказывая о тесте в фильме «Звездный путь: Гнев Хана». По словам режиссера Джей Джей Абрамса, это не было намеренной отсылкой, просто ему сказали, что, поедая яблоки, персонаж Кирка кажется очень дерзким. 

Судьба галактики в руках непримиримых соперников, принадлежащих к совершенно разным мирам. Один из них — Джеймс Тибериус Кирк, хулиган из Айовы, прирожденный лидер, и искатель приключений. Второй, Спок, вырос на планете Вулкан и стал изгоем по причине своего получеловеческого происхождения.

Кирк и Спок являются полными противоположностями; стремясь познать свою истинную сущность и понять, что они могут дать миру, молодые люди вскоре становятся непримиримыми соперниками. Один из них движим страстями, другой руководствуется холодной логикой. Они не желают признавать достоинства друг друга и отчаянно пытаются попасть в число немногих избранных, которым предстоит войти в команду самого современного звездолета — «Энтерпрайз».

7.7 Оцените
121 голос Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 7 мая 2009
Премьера в мире 6 мая 2009
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джей Джей Абрамс
Джей Джей Абрамс
В ролях
Крис Пайн
Крис Пайн
Закари Куинто
Закари Куинто
Эрик Бана
Эрик Бана
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Зои Салдана
Зои Салдана
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Строго говоря, «Звездный путь» – развлечение в основном для внутриамериканского употребления. В Соединенных Штатах этот сериал Джина Родденберри давно стал предметом культа, в то время как за пределами США, уж по крайней мере в России точно, данный телепродукт отнюдь не вызывает массовых приступов экстаза. В отличие, скажем, от «Секретных материалов» или «Доктора Хауса». Поэтому вся мифология Star Trek, которая предполагается в свежем фильме Джеффри…
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