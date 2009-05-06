Звездный путь, 2009

Судьба галактики в руках непримиримых соперников, принадлежащих к совершенно разным мирам. Один из них — Джеймс Тибериус Кирк, хулиган из Айовы, прирожденный лидер, и искатель приключений. Второй, Спок, вырос на планете Вулкан и стал изгоем по причине своего получеловеческого происхождения.

Кирк и Спок являются полными противоположностями; стремясь познать свою истинную сущность и понять, что они могут дать миру, молодые люди вскоре становятся непримиримыми соперниками. Один из них движим страстями, другой руководствуется холодной логикой. Они не желают признавать достоинства друг друга и отчаянно пытаются попасть в число немногих избранных, которым предстоит войти в команду самого современного звездолета — «Энтерпрайз».