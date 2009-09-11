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Доброе сердце Доброе сердце
Киноафиша Фильмы Доброе сердце
The Good Heart

Доброе сердце, 2009

2009 / Германия / США / Дания / Франция / Исландия
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

История повествует о нелюдимом бармене, который берет шефство над молодым бездомным человеком...

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 11 сентября 2009
Премьера в мире 11 сентября 2009
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $3 800 000
Режиссер
Дагур Кари
В ролях
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Пол Дано
Пол Дано
Стефани Зостак
Стефани Зостак
Кларк Миддлтон
Изильд Ле Беско
Изильд Ле Беско
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Доброе сердце 2 постера
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