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Доброе сердце
The Good Heart
Доброе сердце, 2009
2009 / Германия / США / Дания / Франция / Исландия
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7.6
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10
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Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
драма
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О фильме
История повествует о нелюдимом бармене, который берет шефство над молодым бездомным человеком...
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7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2009
Премьера в России
11 сентября 2009
Премьера в мире
11 сентября 2009
Возраст
18+
MPAA
R
Бюджет
$3 800 000
Режиссер
Дагур Кари
В ролях
Брайан Кокс
Пол Дано
Стефани Зостак
Кларк Миддлтон
Изильд Ле Беско
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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