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Загадочная история Бенджамина Баттона Загадочная история Бенджамина Баттона
Киноафиша Фильмы Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button

Загадочная история Бенджамина Баттона, 2008

2008 / США
8.5 Оцените
307 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В ночь, когда завершилась Первая мировая война, молодая женщина умерла во время родов. Ребенок остался жив, вот только выглядел он не как новорожденный, а как настоящий старик. Отец в ужасе поспешил избавиться от уродливого сына, оставив его на ступенях дома престарелых. Он и подумать не мог, что мальчик, названный Бенджамином Баттоном, проживет свою жизнь вспять - от глубокой старости к младенчеству, а не наоборот, как все остальные люди. С каждым новым днем Бенджамин молодеет, и однажды в его жизни появляется возлюбленная, красавица Дейзи. Несмотря на взаимные чувства, из-за особенности Бенджамина герои не могут быть вместе всегда…

  • В одном из интервью Брэд Питт признался, что ежедневно на грим уходило не меньше пяти часов. 
  • В оригинальном рассказе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который лег в основу сценария, возлюбленную Бенджамина звали Хильдегарда Монкриф. Сценаристы нарекли героиню Дэйзи, возможно, в честь Дэйзи Бьюкенен из романа Фицджеральда “Великий Гэтсби”. 
  • Это третий фильм Дэвида Финчера с участием Брэда Питта. Первые два - “Семь” (1995) и “Бойцовский клуб” (1999). 
  • На роль Дэйзи рассматривалась кандидатура Рэйчел Вайс, но актриса отказалась от съемок из-за плотного графика.

Фильм о мужчине, который родился в возрасте 80-ти лет, а затем… начал молодеть. Этот человек, как и каждый из нас, не мог остановить время. Его путь в ХХI век, берущий свое начало в Новом Орлеане в 1918-м году в самом конце Первой Мировой войны, будет столь необычен, что вряд ли мог иметь место в жизни кого-либо другого. Фильм повествует о судьбе уникального человека, о людях и событиях, что ждут его впереди, о любви, которую он обретет и потеряет, о радостях жизни и грусти потерь и о том, что остается с нами вне времени.

8.5 Оцените
307 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 5 февраля 2009
Премьера в мире 10 декабря 2008
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дэвид Финчер
Дэвид Финчер
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Загадочная история Бенджамина Баттона 2 постера
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Загадочная история Бенджамина Баттона смотреть онлайн

Загадочная история Бенджамина Баттона
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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Это может прозвучать довольно забавно, но, кажется, на сей раз российские прокатчики уловили в прокатываемом фильме то, что отличает его от литературного первоисточника. Название компактного рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, опубликованного в 1922 году, следует, конечно, переводить не как «Загадочную историю…», а как «Занимательный случай (или, если делать русскую кальку с The Curious Case, «Курьезный казус») Бенджамина Баттона». Для Фицджеральда,…
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Anna 2 апреля 2015, 12:51
Потрясающий фильм! Питт великолепен!!!! Очень жалею что смотрела его дома а не на большом экране! Отличная работа гримёров! Настоятельно советую… Читать дальше…
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