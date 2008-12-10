Загадочная история Бенджамина Баттона, 2008

Фильм о мужчине, который родился в возрасте 80-ти лет, а затем… начал молодеть. Этот человек, как и каждый из нас, не мог остановить время. Его путь в ХХI век, берущий свое начало в Новом Орлеане в 1918-м году в самом конце Первой Мировой войны, будет столь необычен, что вряд ли мог иметь место в жизни кого-либо другого. Фильм повествует о судьбе уникального человека, о людях и событиях, что ждут его впереди, о любви, которую он обретет и потеряет, о радостях жизни и грусти потерь и о том, что остается с нами вне времени.