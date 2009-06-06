Главный герой фильма, актер Александр Дронов, не слишком успешен в профессии, да и его семейную жизнь счастливой никак не назовешь. Однако артист обладает необыкновенной способностью - стоя у окна, он наблюдает за проходящими мимо людьми и силой мысли подсказывает им правильные пути решения проблем. Однажды герой попадает в аварию, его машина сталкивается с автомобилем очаровательной фотожурналистки Сони. К счастью, и Александр, и девушка отделываются легким испугом. Несмотря на то, что мужчина несвободен, да и Сони есть бойфренд - состоятельный бизнесмен Стас, между героями вспыхивает искреннее и светлое чувство…