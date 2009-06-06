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Постер фильма Человек у окна
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Киноафиша Фильмы Человек у окна

Человек у окна

Chelovek u okna 18+
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О фильме

Главный герой фильма, актер Александр Дронов, не слишком успешен в профессии, да и его семейную жизнь счастливой никак не назовешь. Однако артист обладает необыкновенной способностью - стоя у окна, он наблюдает за проходящими мимо людьми и силой мысли подсказывает им правильные пути решения проблем. Однажды герой попадает в аварию, его машина сталкивается с автомобилем очаровательной фотожурналистки Сони. К счастью, и Александр, и девушка отделываются легким испугом. Несмотря на то, что мужчина несвободен, да и Сони есть бойфренд - состоятельный бизнесмен Стас, между героями вспыхивает искреннее и светлое чувство…

  • Идея фильма родилась у Юрия Стоянова после гастролей в Токио. Во время экскурсии по местному конструкторскому бюро актеру показали человека, который стоял у окна и рассказывал другим сотрудникам обо всем, что происходит на улице.
  • “Человек у окна” - третий по счету фильм режиссера Дмитрия Месхиева, в котором снималась Кристина Кузьмина (Соня). Ранее актриса появлялась в фильмах Месхиева “Семь кабинок” (2007) и “Волшебник” (2008). 
  • Юрий Стоянов (Александр Дронов) и Сергей Гармаш (Борис Казанцев) снимались вместе в драме Никиты Михалкова “12”.  

Мелодрама, посвященная современным российским реалиям со множеством трагикомичных ситуаций.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 6 июня 2009
Дата выхода
6 июня 2009 Россия Art Pictures Media 16+
3 ноября 2010 Казахстан
11 ноября 2009 США
3 ноября 2010 Украина
Производство Студия "Черепаха"
Другие названия
Chelovek u okna, The Man at the Window, Cilvēks pie loga, Człowiek przy oknie, Žmogus prie lango, Человек у окна
Режиссер
Дмитрий Месхиев
Дмитрий Месхиев
В ролях
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Александр Ноткин
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Мария Звонарева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
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