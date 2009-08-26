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Пункт назначения 4 Пункт назначения 4
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Final Destination: Death Trip 3D

Пункт назначения 4, 2009

2009 / США
6.8 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Компания друзей проводит время на трибунах автодрома в ожидании старта гонок. Никто из ребят не подозревает, что от гибели в результате страшной аварии их отделяют считанные минуты. Никто, кроме Ника О`Бэннона, которого посещает мучительное видение катастрофы. Смогут ли он и его приятели обмануть судьбу и выжить вопреки всему?

  • В одном из интервью Шантель Ван Сантен (Лори) призналась, что не любит хорроры и ни разу не смотрела оригинальный “Пункт назначения”.
  • Первый фильм франшизы “Пункт назначения”, который снимался в США, а не в Канаде. Большая часть съемок прошла на территории штата Алабама, а для досъемок ряда сцен команда выезжала во Флориду.
  • Число 180 не раз появляется в фильмах франшизы. Такой номер носили самолет и поезд в первой и второй частях соответственно. В “Пункте назначения 4” герои появляются в 180 секторе спортивной трибуны, а в финале можно заметить автобус под номером 180.
  • На роль режиссера рассматривалась кандидатура Джеймса Вонга.
  • Название бассейна, в котором погибает один из персонажей, является отсылкой к имени героини из первой и второй частей франшизы.
  • Большинство своих трюков Шантель Ван Сантен выполнила самостоятельно, без участия дублерши.
  • Во время сцены с автомойкой Хейли Уэбб на самом деле случайно разбила окно машины, когда колотила по нему. Создатели решили оставить именно этот кадр.
  • Авария на трассе Мак-Кинли в фильме похожа на реальную катастрофу: знаменитую страшную аварию на автостраде LeMans в 1955 году, в результате которой после столкновения нескольких автомобилей блок двигателя и другие обломки попали в переполненную зрителями трибуну, в результате чего погибли 84 человека. 
  • Звуковой эффект гоночного автомобиля, который скользит по дорожке от нефтяного пятна на гоночной трассе, был создан на основе писка самки дельфина.

История на этот раз вращается вокруг Ника О`Бэннона, к молодому человеку приходит видение — на автогонках произойдет ужасная трагедия, жертвами которой станут его друзья и он сам. Как и прежде группе счастливчиков, благодаря Нику, удается выжить, но смерть вовсе не спешит вычеркивать их из своего списка.

6.8 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 9 сентября 2009
Премьера в мире 26 августа 2009
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дэвид Р. Эллис
В ролях
Криста Аллен
Ник Зано
Ник Зано
Майкелти Уильямсон
Майкелти Уильямсон
Шантель Ван Сантен
Стефани Онор
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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