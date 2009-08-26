Пункт назначения 4, 2009

Компания друзей проводит время на трибунах автодрома в ожидании старта гонок. Никто из ребят не подозревает, что от гибели в результате страшной аварии их отделяют считанные минуты. Никто, кроме Ника О`Бэннона, которого посещает мучительное видение катастрофы. Смогут ли он и его приятели обмануть судьбу и выжить вопреки всему?
История на этот раз вращается вокруг Ника О`Бэннона, к молодому человеку приходит видение — на автогонках произойдет ужасная трагедия, жертвами которой станут его друзья и он сам. Как и прежде группе счастливчиков, благодаря Нику, удается выжить, но смерть вовсе не спешит вычеркивать их из своего списка.