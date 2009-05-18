Я убил свою маму, 2009

16-летний Хьюберт пытается отстоять независимость и собственное достоинство перед матерью, которую он как любит, так и ненавидит. Мать любит его, но не умеет показать свои чувства сыну, она замучена работой, страдает от одиночества после того, как муж ушёл из семьи.

Хьюберта, талантливого художника, раздражает в матери всё: безвкусная одежда, манера есть, неумение разговаривать. А его мать Шанталь не находит в себе силы и не умеет понять проблем юноши. Она не готова признать сына самостоятельным взрослым человеком, выпустить его из-под своей часто излишней опеки.

Друзья, первый сексуальный опыт, одиночество, поиски юношей своего места в жизни — всё остаётся скрытым от матери. Но режиссёр, мастерски развивая историю, не является Альтер-эго героя. Он находит возможность сказать зрителям, что примирение возможно, что любовь может подсказать путь к сердцу друг друга.