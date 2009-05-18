Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я убил свою маму Я убил свою маму
Киноафиша Фильмы Я убил свою маму
I Killed My Mother / J'ai tué ma mère

Я убил свою маму, 2009

2009 / Канада
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

16-летний Хьюберт пытается отстоять независимость и собственное достоинство перед матерью, которую он как любит, так и ненавидит. Мать любит его, но не умеет показать свои чувства сыну, она замучена работой, страдает от одиночества после того, как муж ушёл из семьи.

Хьюберта, талантливого художника, раздражает в матери всё: безвкусная одежда, манера есть, неумение разговаривать. А его мать Шанталь не находит в себе силы и не умеет понять проблем юноши. Она не готова признать сына самостоятельным взрослым человеком, выпустить его из-под своей часто излишней опеки.

Друзья, первый сексуальный опыт, одиночество, поиски юношей своего места в жизни — всё остаётся скрытым от матери. Но режиссёр, мастерски развивая историю, не является Альтер-эго героя. Он находит возможность сказать зрителям, что примирение возможно, что любовь может подсказать путь к сердцу друг друга.

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 29 октября 2009
Премьера в мире 18 мая 2009
Возраст 18+
Прокатчик Интерсинема
Бюджет 800 000 CAD
Режиссер
Ксавье Долан
Ксавье Долан
В ролях
Франсуа Арно
Сюзанн Клементе
Энн Дорваль
Энн Дорваль
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Я убил свою маму
Матиас и Максим
Матиас и Максим (2019)
7.4
Стертая личность
Стертая личность (2018)
6.785714
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована (2018)
7.0666666
Сердце любви
Сердце любви (2017)
6.5
120 ударов в минуту
120 ударов в минуту (2017)
7.3846154
Божья земля
Божья земля (2017)
7.733333
Это всего лишь конец света
Это всего лишь конец света (2016)
7.392857
Гордость
Гордость (2014)
7.0625
Боже, помоги девушке
Боже, помоги девушке (2014)
6.3636365
Мамочка
Мамочка (2014)
7.181818
Том на ферме
Том на ферме (2013)
7.5
Зимний путь
Зимний путь (2013)
8
Постер фильма Я убил свою маму 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ретроспективу Ксавье Долана покажут в «Родине» В течении всего июля у поклонников самого известного канадского режиссёра современности Ксавье Долана будет возможность увидеть все 6 его вышедших фильмов. Показы пройдут в киноцентре
Написать
28 июня 2018 21:15
В «Родине» пройдет ретроспектива Ксавье Долана 5 июня в киноцентре «Родина» стартует ретроспектива известного канадского кинематографиста Ксавье Долана. В программе 4 фильма, показы которых будут проходить каждую среду июля и
Написать
28 июня 2017 15:14
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Эти 3 знака Зодиака не смогут разбогатеть: так говорят звезды
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше