Гран Торино, 2008

Бывший механик, всю свою жизнь проработавший на заводе Ford, Уолт Ковальски хоронит жену и остается один в своем небольшом доме в пригороде Детройта. Отношения с выросшими детьми у Уолта, ветерана войны в Корее, не ладятся – как, собственно, и с соседями, выходцами из Азии. Единственная оставшаяся отрада сварливого старика – автомобиль “Гран Торино” 1972 года, которую однажды решается угнать соседский паренек.
Владелец коллекционной машины — старикан Уолт, трясущийся над авто и не подпускающий к ней никого на пушечный выстрел. Автомобиль, разумеется, бередит воображение местных подростков и один из них решается на угон...