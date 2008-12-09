Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гран Торино Гран Торино
Киноафиша Фильмы Гран Торино
Gran Torino

Гран Торино, 2008

2008 / США
7.7 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Бывший механик, всю свою жизнь проработавший на заводе Ford, Уолт Ковальски хоронит жену и остается один в своем небольшом доме в пригороде Детройта. Отношения с выросшими детьми у Уолта, ветерана войны в Корее, не ладятся – как, собственно, и с соседями, выходцами из Азии. Единственная оставшаяся отрада сварливого старика – автомобиль “Гран Торино” 1972 года, которую однажды решается угнать соседский паренек.

  • Как и его персонаж Уолт Ковальски, Клинт Иствуд является ветераном Корейской войны.
  • Роль Трея исполнил младший сын Клинта Иствуда – Скотт Иствуд. Старший сын Иствуда Кайл написал музыку к фильму.
  • Сценарист картины Ник Шенк знаком с культурой хмонгов не понаслышке: в начале 1990-х годов Шенк работал вместе с представителями этой народности на металлургическом заводе в Миннесоте. Шенк и его соавтор Дэйв Джонсон писали сценарий на подвернувшихся под руку бумажках во время обеденных перерывов.
  • Собаку Уолта Дейзи сыграл любимый домашний ретривер Клинта Иствуда.
  • До выхода фильма ходили слухи, что “Гран Торино” должен стать последней частью франшизы о Грязном Гарри, однако эта версия оказалась ложной.
  • Клинту Иствуду настолько понравился сценарий Ника Шенка и Дэйва Джонса, что он практически ничего в нем не поменял. Единственным крупным отличием от оригинала стал перенос места действия из Миннесоты в Мичиган из-за более выгодной системы налоговых субсидий для кинопроизводства.

Владелец коллекционной машины — старикан Уолт, трясущийся над авто и не подпускающий к ней никого на пушечный выстрел. Автомобиль, разумеется, бередит воображение местных подростков и один из них решается на угон...

7.7 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 9 апреля 2009
Премьера онлайн 30 марта 2022
Премьера в мире 9 декабря 2008
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
В ролях
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Би Ванг
Кори Хардрикт
Кори Хардрикт
Дрима Уокер
Кристофер Карли
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Бал монстров
Бал монстров (2001)
7
Малышка на миллион
Малышка на миллион (2004)
7.65
Мосты округа Мэдисон
Мосты округа Мэдисон (1995)
7.1666665
Дело Ричарда Джуэлла
Дело Ричарда Джуэлла (2019)
7.972973
Поезд на Париж
Поезд на Париж (2018)
5.3333335
Таинственная река
Таинственная река (2003)
7.6666665
Письма с Иводзимы
Письма с Иводзимы (2006)
6.909091
Внезапный удар
Внезапный удар (1983)
6.3846154
Сыграй мне перед смертью
Сыграй мне перед смертью (1971)
7
Флаги наших отцов
Флаги наших отцов (2006)
7.6153846
Чудо на Гудзоне
Чудо на Гудзоне (2016)
7.796875
Крученый мяч
Крученый мяч (2012)
8.1
Постер фильма Гран Торино 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
У фильма «Гран Торино» есть две оси, которые в конце концов соединяются друг с другом. Первая ось – идея искупления. Главный герой – Уолт Ковальски, престарелый автомобильный рабочий с польскими корнями, – живет под знаком корейской войны, когда он вместе с друзьями-однополчанами забивал насмерть семнадцатилетних мальчишек лопатками. Даже на исповеди он говорит о том, как тайком от жены поцеловал некую знакомую на вечеринке сорокалетней давности, и ни словом не…
Читать
disturatro 23 февраля 2023, 19:14
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
Энки 2 апреля 2015, 12:51
8.3/10
Отзывы Написать
66 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Гран Торино
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Семейный подряд: отец и сын в одном кино 11 марта в прокат выходит боевик «День курка», в котором Фрэнк и Рио Грилло впервые разделили экран. Вспоминаем случаи, когда знаменитые отцы появлялись со своими сыновьями в одном кино.
Написать
3 марта 2021 16:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши