Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сомнение Сомнение
Киноафиша Фильмы Сомнение
Doubt

Сомнение, 2008

2008 / США
7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В 1964 году в школе Святого Николая харизматичный священник отец Флинн пытается перевернуть строгие школьные обычаи, которые долгое время яростно охраняла сестра Элоиза Бовье, директриса, которая верит в силу основанной на страхе дисциплины. Когда ветры перемен охватывают американское общество, школа принимает первого чернокожего ученика, Дональда Миллера. Сестра Джеймс делится с сестрой Элоизой подозрением, что отец Флинн уделяет Дональду слишком много внимания. Тогда директриса устраивает личный крестовый поход против Флинна, чтобы раскрыть всю правду и изгнать его из школы. Но так ли оправданы ее подозрения?

  • Филип Сеймур Хоффман, сыгравший отца Флинна, яростно продвигал Эми Адамс на роль сестры Джеймс, даже пригрозив покинуть проект, если ее не возьмут. В итоге его старания оправдались, и оба актера получили номинации на премию «Оскар». 
  • Виола Дэвис, номинированная на «Оскар» за роль миссис Миллер, появляется только в двух сценах фильма. Первая – ее расширенный диалог с персонажем Мерил Стрип. Во второй сцене она появляется всего на 10 секунд и ничего не говорит.
  • Мерил Стрип сама вручную связала шаль, которую носит в этом фильме.
  • Фильм был посвящен сестре Маргарет МакЭнти, ранее известной как сестра Джеймс, учительнице режиссера фильма Джона Патрика Шэнли в первом классе. Более того, сам персонаж Джимми основан на детских воспоминаниях режиссера.

Действие пьесы происходит в шестидесятые годы в нью-йоркской католической школе Святого Николая, где сталкиваются характеры двух людей в сутанах - консервативной сестры Аллоизии и отца Флинна, придерживающегося прогрессивных взглядов на роль церкви в меняющемся мире. Их конфликт становится неразрешимым, когда сестра Алозия обвиняет своего оппонента в "аморальных отношениях" с одним из учеников.

7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 26 февраля 2009
Премьера в мире 27 февраля 2008
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джон Патрик Шэнли
Джон Патрик Шэнли
В ролях
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Эми Адамс
Эми Адамс
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Ллойд Клэй Браун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сомнение 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Сомнение смотреть онлайн

Сомнение
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
19 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Загадочные убийства, поиски истины и призраки прошлого: 15 фильмов, в которых ни в чем нельзя быть уверенным Рассказываем о картинах, оставляющих после просмотра больше вопросов, чем ответов.
Написать
26 октября 2021 18:26
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши