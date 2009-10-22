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Давнее свидание
Previous Engagement, A
Давнее свидание, 2008
2008 / Великобритания / Канада / Мальта
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5.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Жанр:
мелодрама
комедия
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О фильме
Когда Джулия предложила мужу провести отпуск на Мальте, она умолчала о том, что собирается встретиться там со свой первой любовью.
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5.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2008
Премьера в России
22 октября 2009
Премьера онлайн
22 октября 2009
Премьера в мире
22 октября 2009
Возраст
18+
MPAA
R
Прокатчик
Другое кино
Бюджет
8 000 000 CAD
Режиссер
Джоан Карр-Виггин
В ролях
Чеки Карио
Валери Маффи
Джульет Стивенсон
Дэниел Стерн
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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