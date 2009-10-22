Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Давнее свидание Давнее свидание
Киноафиша Фильмы Давнее свидание
Previous Engagement, A

Давнее свидание, 2008

2008 / Великобритания / Канада / Мальта
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Когда Джулия предложила мужу провести отпуск на Мальте, она умолчала о том, что собирается встретиться там со свой первой любовью.
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 22 октября 2009
Премьера онлайн 22 октября 2009
Премьера в мире 22 октября 2009
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Другое кино
Бюджет 8 000 000 CAD
Режиссер
Джоан Карр-Виггин
В ролях
Чеки Карио
Чеки Карио
Валери Маффи
Джульет Стивенсон
Дэниел Стерн
Дэниел Стерн
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Давнее свидание
Ангел
Ангел (2007)
7.5
Я хочу конфетку
Я хочу конфетку (2007)
6.076923
В последний раз
В последний раз (2006)
6.714286
Пенелопа
Пенелопа (2006)
7.4
Гордость и предубеждение
Гордость и предубеждение (2005)
7.6944447
Верно, безумно, глубоко
Верно, безумно, глубоко (1990)
9.1
Любовная афера
Любовная афера (2020)
4
Дурман любви
Дурман любви (1997)
6.1
Эмма
Эмма (1996)
6
Русалка в Париже
Русалка в Париже (2020)
5.6923075
Постер фильма Давнее свидание 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше