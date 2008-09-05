Герцогиня, 2008

«Герцогиня» - история красивой и обворожительной Джорджины Спенсер, самой очаровательной женщины конца восемнадцатого столетия. В то время как красота и обаяние девушки, а также ее экстравагантные вкусы и аппетит к азартным играм сделали ей имя, любовь Джорджины - стала ее позором. Выйдя замуж за престарелого и холодного герцога Девоншира, близкого к министрам и принцам, Джорджина стала иконой моды, любящей матерью, проницательным политическим деятелем и любимицей простых людей. Но она не обрела счастья в любви.

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