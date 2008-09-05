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Герцогиня Герцогиня
Киноафиша Фильмы Герцогиня
The Duchess

Герцогиня, 2008

2008 / Великобритания
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
«Герцогиня» - история красивой и обворожительной Джорджины Спенсер, самой очаровательной женщины конца восемнадцатого столетия. В то время как красота и обаяние девушки, а также ее экстравагантные вкусы и аппетит к азартным играм сделали ей имя, любовь Джорджины - стала ее позором. Выйдя замуж за престарелого и холодного герцога Девоншира, близкого к министрам и принцам, Джорджина стала иконой моды, любящей матерью, проницательным политическим деятелем и любимицей простых людей. Но она не обрела счастья в любви.
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 5 февраля 2009
Премьера в мире 5 сентября 2008
Прокатчик CP Classic
Режиссер
Сол Дибб
В ролях
Кира Найтли
Кира Найтли
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Доминик Купер
Доминик Купер
Хейли Этвелл
Хейли Этвелл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Герцогиня 2 постера
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саундтрек фильма Герцогиня
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24 февраля 2022 14:03
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