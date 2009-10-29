Книга мастеров, 2009

Сирота-камнерез Иван известен строптивостью и гордым нравом, из-за чего в постоянных неладах с Учителем и Барином. Однажды на деревню нападает орда загадочных воинов, насланных Каменной Княжной, злой владычицей лесных массивов. Ивана берут в плен и увозят к Бабе-Яге, где Иван знакомится с дочерью Каменной Княжны Катей. Катю и Ивана охватывает чувство взаимной симпатии, но обстоятельства их разлучают. Влюбленные ищут встречи друг с другом, но им мешает то, что они живут в разных мирах – Иван в обыденном, а Катя – в сказочном. Ивана и Катю ожидает много приключений, волшебных превращений и встреч с героями старых сказок. В конце концов, любовь побеждает зло.
«Книга мастеров» заканчивается весьма примечательными словами: «Помоги нам, Боже». Собственно, это рефрен песни, начинающейся как раз в ту минуту, когда из темноты выплывает первый финальный титр – «Говорящий конь Сергей Гармаш». Можно, конечно, подумать, что столь красноречивый распевный возглас вызван к жизни последней (если не считать заключительного монолога сказительницы в исполнении Ольги Аросевой) фразой фильма: «Горько!»,…