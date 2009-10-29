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Книга мастеров, 2009

2009 / Россия
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113 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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О фильме
Сирота-камнерез Иван известен строптивостью и гордым нравом, из-за чего в постоянных неладах с Учителем и Барином. Однажды на деревню нападает орда загадочных воинов, насланных Каменной Княжной, злой владычицей лесных массивов. Ивана берут в плен и увозят к Бабе-Яге, где Иван знакомится с дочерью Каменной Княжны Катей. Катю и Ивана охватывает чувство взаимной симпатии, но обстоятельства их разлучают. Влюбленные ищут встречи друг с другом, но им мешает то, что они живут в разных мирах – Иван в обыденном, а Катя – в сказочном. Ивана и Катю ожидает много приключений, волшебных превращений и встреч с героями старых сказок. В конце концов, любовь побеждает зло.
6.0 Оцените
113 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 29 октября 2009
Премьера в мире 29 октября 2009
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Вадим Соколовский
В ролях
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Ольга Аросева
Ольга Аросева
Александр Леньков
Александр Леньков
Все актеры и съемочная группа
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«Книга мастеров» заканчивается весьма примечательными словами: «Помоги нам, Боже». Собственно, это рефрен песни, начинающейся как раз в ту минуту, когда из темноты выплывает первый финальный титр – «Говорящий конь Сергей Гармаш». Можно, конечно, подумать, что столь красноречивый распевный возглас вызван к жизни последней (если не считать заключительного монолога сказительницы в исполнении Ольги Аросевой) фразой фильма: «Горько!»,…
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